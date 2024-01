Doc Rivers à Milwaukee, ce serait imminent

Doc Rivers aurait dit oui aux Milwaukee Bucks pour prendre la succession d'Adrian Griffin comme head coach, d'après les informations de CNN. Ce n'est pas encore officiel, mais il semblerait bien que celui qui était redevenu consultant en début de saison soit déjà de retour en NBA, après la fin de son aventure à Philadelphie au terme de la saison dernière.

Si sa venue se confirme, les amateurs de complots ne manqueront pas de noter la rapidité avec laquelle Doc Rivers a été embauché après le limogeage de Griffin, ni le fait que Doc Rivers était apparemment un conseiller informel de Griffin depuis sa prise de fonction.

En attendant que ce soit officialisé, les raisons du renvoi d'Adrian Griffin paraissent de plus en plus claires : une perte de confiance totale de Giannis Antetokounmpo, le franchise player, envers lui, l'incapacité à faire intégrer ses systèmes défensifs et offensifs au groupe (même à des nouveaux comme Damian Lillard) et un management discutable, qui a notamment entraîné le départ express de Terry Stotts avant même le démarrage de la saison.

Après avoir tenté un profil de coach un peu "neuf", les Bucks sont repartis sur la quête d'un profil expérimenté, comme celui de Rivers, dont la signature semble donc imminente.

Milwaukee vire son coach Adrian Griffin ! Doc Rivers favori ?