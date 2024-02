Doc Rivers après 10 matches, c’est déjà compliqué…

On a pu voir avec les Clippers à la sauce James Harden, que les 10 premiers matches d'une équipe remaniée pouvaient être poussifs, avant que la situation ne s'améliore. On ne va donc pas condamner formellement les Milwaukee Bucks de Doc Rivers, même si le scepticisme initial sur ce choix s'est renforcé... En s'inclinant devant un équipe de Memphis en roue libre et composée pour la moitié de joueurs de G-League, les Bucks ont porté leur bilan depuis l'arrivée de Rivers à 7 défaites en 10 matches.

Les nostalgiques de Mike Budenholzer noteront que jamais Milwaukee n'a perdu 7 matches sur une fenêtre de 10 lorsqu'il était en poste. Défensivement, il y a eu du mieux pendant deux matches, tous les deux remportés, mais les Bucks sont retombés dans leurs travers et sont aujourd'hui la 6e équipe à concéder le plus de points à ses adversaires dans la Conférence Est. La première place de la Conf' est hors d'atteinte et la deuxième, pour le moment occupée par les Cavs alors qu'elle leur était promise, s'éloigne doucement aussi. Derrière, New York n'est qu'à deux longueurs et si Giannis et ses coéquipiers finissent 4e, ce sera, au regard de la qualité de leur effectif, un petit fiasco.

Doc Rivers, qui a stigmatisé le fait que certains de ses joueurs avaient déjà la tête aux vacances, va avoir quelques jours pour réfléchir à une formule qui permettre à Milwaukee de sortir de ce qui est déjà une mauvaise phase, alors que son arrivée devait coïncider avec un renouveau.

