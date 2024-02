Doc Rivers aurait préféré être embauché plus tard : les excuses commencent

Les Milwaukee Bucks ont perdu 7 de leurs 10 matches disputés depuis l'arrivée de Doc Rivers à la place d'Adrian Griffin. Juste avant le break du All-Star Game, les champions 2021 ont perdu leurs deux derniers matches, à domicile contre Miami et sur le parquet de Memphis. Invité à coacher la sélection de l'Est au All-Star Game, Doc Rivers est revenu sur son début de mandat et... sur le fait qu'il aurait préféré débarquer chez les Bucks à un autre moment.

"Prendre un job juste avant de démarrer le road trip le plus difficile de la saison (cinq déplacements à Denver, Portland, Dallas, Utah et Phoenix, NDLR), ce n'est pas la décision la plus intelligente qui soit. Je leur ai même demandé si on ne pouvait pas attendre après le break du All-Star Game. C'aurait été bien plus cool", a expliqué l'ancien coach de Boston, Los Angeles et Philadelphie sur Fox Sports.

Voilà qui ne va pas arranger sa réputation de chercheur d'excuses professionnel...

Les Bucks repartent au combat avec un match difficile à Minneapolis pour affronter les Wolves dans la nuit de vendredi à samedi.

