À la veille d’un match face aux Sixers, Doc Rivers a qualifié Joel Embiid de joueur le plus talentueux qu’il ait entraîné, un timing pour le moins surprenant.

La sortie a surpris, et pas seulement à Philadelphie. À la veille d’un match face à son ancienne équipe, Doc Rivers a affirmé que Joel Embiid était tout simplement le joueur le plus talentueux qu’il ait jamais entraîné. Une déclaration forte en soi, mais dont le timing pose question, alors que Rivers est aujourd’hui le coach des Milwaukee Bucks… et de Giannis Antetokounmpo, en plein cœur des rumeurs de trade.

« Joel est le joueur le plus talentueux que j’ai jamais coaché… Malheureusement pour moi, je ne l’ai jamais eu en playoffs en pleine santé », a déclaré Rivers avant la rencontre.

Un hommage appuyé à son ancien joueur

Revenu sur son passage à la tête des Philadelphia Sixers, Rivers a surtout insisté sur ce qu’il considère comme une immense frustration : ne jamais avoir pu compter sur Embiid à 100 % en postseason. Entre déchirure du ménisque, fracture orbitale, commotion ou entorse du ligament latéral interne, le pivot camerounais a traversé les playoffs diminué à plusieurs reprises entre 2021 et 2023.

Sous les ordres de Rivers, Philadelphie a disputé trois campagnes de playoffs consécutives, avec un point culminant en 2023 lorsque Embiid a décroché le titre de MVP. Mais à chaque fois, les Sixers se sont arrêtés au deuxième tour.

Une phrase qui fait tache à Milwaukee

Si l’hommage peut sembler logique au regard du vécu commun entre Rivers et Embiid, le contexte rend la déclaration particulièrement maladroite. Le technicien est désormais à la tête des Bucks, avec Giannis comme franchise player, alors même que la saison de Milwaukee est instable et que les rumeurs autour de l’avenir du Grec se multiplient.

Dans ce climat, affirmer publiquement qu’un autre est le joueur le plus talentueux qu’il ait coaché ne pouvait que faire réagir. Difficile d’imaginer une phrase plus mal placée, à un moment où chaque mot prononcé à Milwaukee est scruté.

Rivers fan d’Embiid

Malgré tout, Rivers n’a pas cherché à tempérer ses propos. Pour lui, tout se résume à la santé du pivot des Sixers.

« S’il arrive un jour en playoffs en pleine santé, surtout avec les bonnes pièces autour de lui, ils seront une équipe très dangereuse. Tout dépendra de ça », a-t-il ajouté.

Un constat sans appel… mais aussi une déclaration qui, volontairement ou non, résonne étrangement dans un vestiaire des Bucks déjà sous tension.

