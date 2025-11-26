Domantas Sabonis frustré par les Sacramento Kings

Domantas Sabonis serait frustré par la trajectoire des Kings et son utilisation par Doug Christie. Le pivot lituanien voit ses responsabilités offensives diminuer.

Les Sacramento Kings traversent une période délicate, et les tensions semblent désormais toucher l’un de leurs piliers. Selon Michael Scotto de HoopsHype, Domantas Sabonis serait déçu par la direction prise par la franchise après avoir retrouvé les playoffs il y a deux ans.

Une dynamique qui s’est effondrée

Malgré un effectif construit pour viser le haut de la conférence Ouest, Sacramento a démarré la saison avec un inquiétant bilan de 5-13. Une situation qui alimente ouvertement les spéculations autour d’un possible remodelage profond de l’équipe à l’approche de la trade deadline.

Domantas Sabonis, considéré comme l’un des artisans majeurs de la renaissance des Kings en 2023 et 2024, verrait d’un mauvais œil le recul sportif du groupe, mais pas seulement.

Un rôle qui ne lui convient plus ?

Le pivot lituanien serait également frustré par son utilisation sous les ordres de Doug Christie. Comme le rapporte Scotto, ses chiffres offensifs ont nettement baissé depuis que Christie a remplacé Mike Brown.

Il a tourné à 17,6 points et 5,6 passes sur 53 matchs sous Christie, alors qu’il affichait 19,3 points et 7,7 passes lors des deux saisons précédentes (22-23 et 23-24) sous Brown.

Toujours selon Scotto, « Sabonis a été déçu par la trajectoire descendante de Sacramento depuis qu’ils sont revenus en playoffs et par son utilisation par moments sous Doug Christie ».

Une blessure qui complique encore la donne

Le timing de ces révélations n’arrange rien pour Sacramento : Domantas Sabonis est actuellement touché au ménisque gauche et devrait manquer au moins trois semaines.

Alors que les Kings pourraient entrer dans une phase de reconstruction, l’état d’esprit de leur intérieur All-Star sera l’un des dossiers les plus scrutés des prochaines semaines.