Domantas Sabonis absent un mois, opportunité à saisir pour Maxime Raynaud

Se faire sa place en NBA relève parfois simplement d’une question de contexte. Il faut arriver au bon endroit au bon moment. Ça l’est en tout cas pour ceux qui n’aspirent pas forcément à devenir des stars de cette ligue. Maxime Raynaud n’a peut-être pas ce potentiel mais il peut s’imposer petit à petit dans une rotation. Encore faut-il qu’il puisse le montrer. Contrairement à certains de ses jeunes compatriotes, lui dispose justement d’une chance en évoluant aux Sacramento Kings.

La franchise est en perdition et elle occupe déjà les bas-fonds de la Conférence Ouest, ce qui peut inciter les dirigeants à revoir la copie et à tanker pour essayer de récupérer l’un des quelques prospects très prometteurs attendus à la draft en 2026. En plus, les Kings vont devoir se passer de leur star identifié, à savoir Domantas Sabonis, pendant plusieurs semaines. Le pivot lituanien souffre d’une déchirure du ménisque et il sera absent un mois environ.

Maxime Raynaud va donc avoir du temps de jeu. Il se retrouve désormais deuxième pivot de l’effectif derrière Drew Eubanks. De quoi lui donner quelques répétitions chaque soir. Il vient d’ailleurs de signer sa première performance au-dessus des 10 points avec un match à 12 unités (6 sur 8 aux tirs) lors d’une lourde défaite contre les Memphis Grizzlies la nuit dernière (137-96). Son équipe risque de perdre beaucoup de matches mais lui pourra peut-être se faire un nom et se greffer au projet à Sacramento.

Le GRAND bilan des 19 Français de NBA après un mois