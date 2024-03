Domantas Sabonis a continué sa folle série face à Anthony Davis. En carrière, l'intérieur des Sacramento Kings n'a tout simplement jamais perdu face à son homologue des Los Angeles Lakers. Avec la victoire (120-107) des siens la nuit dernière, le Lituanien a désormais un bilan en 10-0 devant AD.

Avant la rencontre, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans a relativisé l'importance d'une telle série individuelle. Et de son côté, Sabonis a également tenu le même discours. Surtout pour éviter d'énerver son adversaire pour l'avenir.

"Si ça me permet d'être encore plus fort face à lui ? Je ne me préoccupe pas de ça. Et plus vous allez en parler, plus ma vie sera difficile (rires). Franchement, c'est juste une histoire qui va lui donner une motivation supplémentaire.

Donc il faut arrêter d'en parler. S'il vous plaît", a partagé Domantas Sabonis, avec un grand sourire, devant les médias.

Avec 17 points, 19 rebonds et 10 passes décisives, Domantas Sabonis a livré un très gros duel devant Anthony Davis (22 points, 10 rebonds). Et dans l'hypothèse d'une série de Playoffs entre les deux équipes, il aura donc un gros ascendant sur lui.

Surtout que les Kings ont réalisé un sweep face aux Lakers (4-0) sur cette saison régulière.

Domantas Sabonis a fait du “stat-padding”, c’est indéniable