Domantas Sabonis touché, mais pas coulé ?

Le Game 2 du premier tour entre les Sacramento Kings et les Golden State Warriors (114-106) a laissé des traces. Notamment du côté de l'intérieur des Kings Domantas Sabonis, utilisé comme un paillasson par son homologue des Dubs Draymond Green.

Et cette action a déjà une première conséquence pour le Game 3 avec la suspension du vétéran des Warriors. Mais une question se pose également : le Lituanien sera-t-il vraiment en mesure de tenir sa place ?

D'après un communiqué officiel de Sacramento, l'ex-joueur des Indiana Pacers souffre d'une contusion au niveau du sternum. Pour le moment, le natif de Portland se retrouve présenté comme "questionable" pour cette rencontre.

Cependant, on a tout de même du mal à l'imaginer absent pour cette partie. Tout d'abord, Sabonis a été capable de terminer le Game 2 sans être trop diminué. Et par le passé, il a déjà prouvé qu'il était capable de serrer les dents pour continuer à jouer. Même avec une fracture du pouce...

De plus, avec l'indisponibilité de Green, les Kings ont une occasion en or d'enfoncer le clou sur le Game 3 à Golden State. Et Domantas Sabonis, même touché, aura forcément l'envie de faire la différence.

Domantas Sabonis, le Draymond Green des Kings