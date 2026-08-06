Voici ce qu'il fallait retenir de la nuit en WNBA, avec notamment la perf de Dominique Malonga malgré la défaite contre New York.

Quatre rencontres ont été disputées cette nuit en WNBA. La performance française de la soirée est énorme : Dominique Malonga a inscrit 31 points contre New York. Cela n’a pas suffi à Seattle, tandis que Washington a effacé un retard de 20 points, Atlanta a calmé les débuts prometteurs de Kelsey Plum à Phoenix et Chicago a fait la différence dans le dernier quart-temps contre Los Angeles.

New York 92-86 Seattle : Dominique Malonga brille malgré la défaite

Le New York Liberty a remporté pour la deuxième fois en trois jours son duel contre Seattle, mais il a cette fois dû survivre à une prestation monstrueuse de Dominique Malonga. La Française a compilé 31 points, 10 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en seulement 30 minutes, avec un impressionnant 14 sur 20 au tir et même 2 sur 4 à trois points.

Malonga n’avait pas marqué dans le premier quart-temps avant d’en inscrire 15 dans le deuxième pour ramener le Storm dans le match. Une nouvelle démonstration de son potentiel offensif, même si Seattle a finalement concédé une dixième défaite consécutive.

New York s’en est sorti grâce à ses stars. Breanna Stewart a inscrit 28 points avec 8 rebonds, tandis que Jonquel Jones est passée tout près du triple-double avec 14 points, 15 rebonds et 7 passes. Sabrina Ionescu a ajouté 15 points et 6 passes, en prenant notamment les commandes d’un 12-2 décisif dans le troisième quart-temps.

Les autres Françaises du Liberty ont également apporté leur pierre à l’édifice. Titulaire, Pauline Astier a livré une copie parfaite ou presque : 11 points, 3 rebonds et 5 passes, sans manquer le moindre tir ni le moindre lancer franc. Elle a terminé avec le meilleur différentiel du match, à +20.

Marine Fauthoux a ajouté 6 points, 3 rebonds et 1 passe en 16 minutes. Soirée plus discrète pour Marine Johannès, qui n’a pas marqué mais a capté 2 rebonds, délivré 1 passe et réussi 1 interception en 14 minutes.

Atlanta 96-82 Phoenix : Kelsey Plum réussit son match, pas le Mercury

Le deuxième match de Kelsey Plum avec Phoenix, et son premier dans le cinq majeur, a confirmé qu’elle n’avait pas besoin de beaucoup de temps pour retrouver son niveau. L’ancienne joueuse des Sparks a terminé avec 19 points, 5 rebonds et 4 passes en 26 minutes, à 6 sur 10 au tir et 6 sur 6 aux lancers francs.

Plum avait inscrit 20 points et le tir décisif pour ses débuts contre Chicago. Elle a encore été très propre cette nuit, avec seulement une perte de balle et le seul différentiel positif de son équipe. Mais sa présence n’a pas réglé tous les problèmes de Phoenix, qui n’a jamais mené et s’est incliné assez nettement.

Atlanta a surtout fait la différence derrière la ligne à trois points, avec 14 paniers primés contre seulement 7 pour Phoenix. Rhyne Howard a été excellente avec 23 points, 8 passes et 5 tirs à trois points. Allisha Gray a ajouté 20 points, tandis qu’Angel Reese a signé son 21e double-double de la saison avec 14 points et 10 rebonds.

Jordin Canada a également profité de la soirée pour établir le record de passes décisives sur une saison dans l’histoire du Dream, en dépassant les 226 de Layshia Clarendon en 2017. Atlanta a désormais remporté six de ses sept derniers matches.

Du côté des Françaises, Noémie Brochant était encore titulaire. Elle a terminé avec 7 points, 3 passes et 1 rebond à 3 sur 6 au tir en 28 minutes. Valériane Ayayi a inscrit 3 points, capté 2 rebonds et réussi 1 interception en 13 minutes.

Washington 96-92 Dallas : les Mystics remontent 20 points

Washington a réalisé le comeback de la nuit. Menés 76-56 dans le troisième quart-temps et encore de 15 points à la pause, les Mystics ont complètement retourné Dallas pour décrocher une cinquième victoire consécutive.

Shakira Austin a été la principale responsable de cette remontée avec 27 points et 13 rebonds. Elle a inscrit 14 points dans le seul troisième quart-temps pour maintenir Washington en vie. Cotie McMahon a ajouté 18 points en sortie de banc, dont 10 dans la dernière période.

Sonia Citron a d’abord réveillé la salle avec un tir à trois points au buzzer du troisième quart-temps, puis elle a inscrit deux paniers cruciaux dans les dernières minutes. Washington a dominé la seconde mi-temps 52-33.

Dallas peut nourrir de gros regrets. Jessica Shepard a terminé avec 22 points et 11 rebonds après avoir réussi ses neuf premiers tirs. Alanna Smith a ajouté 21 points et 11 rebonds, tandis que Paige Bueckers a inscrit 17 points. Les Wings avaient produit leur meilleure première mi-temps offensive de la saison contre l’une des meilleures défenses de la ligue, avant de totalement perdre le contrôle de la rencontre.

Chicago 95-88 Los Angeles : le Sky finit fort, Akoa-Makani débute

Le Chicago Sky a inscrit 34 points dans le dernier quart-temps pour venir à bout des Sparks. Los Angeles avait pourtant effacé un retard de 14 points et brièvement repris l’avantage dans le troisième quart-temps, avant de multiplier les pertes de balle et les possessions mal maîtrisées dans le money-time.

Natasha Cloud, Kamilla Cardoso et Jacy Sheldon ont toutes inscrit 15 points pour Chicago. Le Sky a notamment passé un 13-3 décisif alors que son avance n’était encore que d’un point à un peu moins de huit minutes de la fin.

Chez les Sparks, Dearica Hamby a livré le meilleur match avec 22 points, 14 rebonds et 4 passes. Erica Wheeler a ajouté 14 points et 5 passes, tandis que Cameron Brink a inscrit ses 11 points après la pause, avec 6 rebonds et 3 contres.

La rencontre marquait surtout les débuts de Monique Akoa-Makani sous le maillot de Los Angeles, trois jours après son transfert dans l’échange envoyant Kelsey Plum à Phoenix. La Française a inscrit 3 points et délivré 2 passes. Ses premiers points avec les Sparks sont venus sur un tir à mi-distance.

Los Angeles a perdu Ariel Atkins, rentrée aux vestiaires après une blessure dans le quatrième quart-temps.