Donald Trump présent au Madison Square Garden pour les finales ?

Donald Trump est plutôt fan de MMA, ou alors c’est le MMA qui est fan de lui, que de NBA. Le Président des Etats-Unis a un rapport conflictuel avec la ligue américaine de basket et ses principaux acteurs. On se souvient par exemple de sa sortie sur LeBron James, dont il remettait en cause l’intelligence, toujours très ironique venant de lui. Mais il se trouve aussi qu’il est proche de James Dolan, le propriétaire des New York Knicks, équipe première qualifiée pour les finales NBA.

Selon le New York Times, il n’est pas à exclure que Trump soit présent à l’un des matches disputés au Madison Square Garden. Il avait prévu de le faire au Game 5 des finales de Conférence en cas de victoire des Cleveland Cavaliers lors du Game 4, finalement remporté par Jalen Brunson et ses coéquipiers.

Les plans de la Maison Blanche et de son pensionnaire sont toujours difficiles à lire et il est possible qu’il fasse finalement marche arrière. On peut aussi se demander quel serait l’accueil réservé à Donald Trump. Il est fort probable que le public lui soit hostile, le genre de réaction qui ne va évidemment pas lui plaire. Ou alors peut-être qu’il restera en loge avec son ami et « soutien » (financier) Dolan.