Donatas Motiejunas s’en prend aux Pistons après le trade avorté de Bol Bol

Les Detroit Pistons ont voulu faire venir Bol Bol en cours de saison. Mais le transfert a finalement été annulé suite à une visite médicale non concluante du jeune pivot avec les médecins de la franchise. Une information qui a suscité la réaction de Donatas Motiejunas. L’intérieur lituanien a répondu au tweet d’Adrian Wojnarowski en se demandant « combien de fois le NBPA allait laisser passer ça », tout en mentionnant justement le syndicat des joueurs.

Quand il lui a été demandé d’expliquer où il voulait en venir, le vétéran a rappelé qu’il lui était arrivé la même mésaventure. Transféré aux Pistons en 2016, il était finalement resté aux Rockets. Le deal avait été annulé de la même manière après un examen physique du joueur.

I was failed on physicals and told by Detroit doctors i will not play basketball again … 6 years laters i am still here and have many years to go . They destroying young players names and futures in NBA by doing this .

— Donatas Motiejunas (@DonatasMot) January 13, 2022