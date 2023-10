Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Pistons @ Hornets : 111-99

Nuggets @ Grizzlies : 108-104

Knicks @ Hawks : 126-120

Heat @ Celtics : 111-119

Thunder @ Cavaliers : 108-105

Raptors @ Bulls : 103-104 (après OT)

Rockets @ Spurs : 122-126 (après OT)

Nets @ Mavericks : 120-125

Clippers @ Jazz : 118-120

Magic @ Trail Blazers : 102-97

Warriors @ Kings : 122-114

- Seconde victoire en deux temps pour les Dallas Mavericks grâce à un Luka Doncic XXL ! Face aux Brooklyn Nets (125-120), les Texans ont pu compter sur la magie du Slovène pour l'emporter. Dans le money-time, Doncic a décidé de prendre les choses en mains.

Auteur au total de 49 points, l'ancien Madrilène a marqué 4 paniers primés en fin de partie. Dont un tir absolument incroyable à 120-120 pour permettre à son équipe de faire la différence à 26,3 secondes du terme de la partie.

Absolument phénoménal, Doncic a attiré toute la lumière avec des matches corrects pour Kyrie Irving (17 points, 7 rebonds et 6 passes décisives) et Tim Hardaway Jr (19 points). En face, Cam Thomas (30 points) a longtemps pensé mener les siens à la victoire.

Avec Spencer Dinwiddie (23 points), Ben Simmons (10 points, 10 rebonds, 8 passes décisives) ou encore Royce O'Neale (11 points, 10 rebonds) pour l'épauler. Mais Doncic était tout simplement trop fort !

- Les Sacramento Kings vont faire des cauchemars de Stephen Curry ! Déjà bourreau de cette équipe en Playoffs la saison dernière, le meneur des Golden State Warriors a fait basculer le match en faveur de son équipe (122-114).

Avec 41 points, Curry s'est amusé face à la défense trop permissive de Sacramento. Auteur de 16 points dans le troisième quart-temps, il a permis aux siens de prendre le contrôle des débats avant de résister aux assauts des Kings.

Et même quand Sacramento a été capable de revenir à 5 points dans le money-time, Curry a encore mis un panier primé... Klay Thompson (18 points), Jonathan Kuminga (12 points) et Moses Moody (10 points) ont été des lieutenants solides. Alors que Chris Paul (10 points, 12 passes décisives) a joué son rôle.

De son côté, De'Aaron Fox (39 points) a fait de son mieux pour répondre. Et Domantas Sabonis (19 points, 18 rebonds) a fait un gros chantier à l'intérieur. Mais le duo était un peu trop seul, avec notamment un banc en difficulté.

- L'histoire retiendra que Victor Wembanyama a connu sa première victoire en NBA contre les Houston Rockets (126-122 après OT). Malgré quelques maladresses (7/19 aux tirs), l'intérieur des San Antonio Spurs a répondu présent avec 21 points, 12 rebonds, 3 contres et 3 interceptions.

Devin Vassell (25 points) et Keldon Johnson (20 points) ont également été solides pour l'emporter dans ce derby texan. Auteur du panier de l'égalisation à 20 secondes de la fin pour arracher la prolongation, le Français a joué un rôle clé dans ce succès : il a compilé 16 points et 8 rebonds à partir de la seconde période.

En face, Alperen Sengun (25 points, 14 rebonds), Fred VanVleet (24 points, 12 passes décisives) et Jalen Green (22 points) ont été compétitifs. Mais les Rockets ont donc enchaîné une seconde défaite consécutive...

Victor Wembanyama, de la gourmandise à l’exploit face aux Rockets

- Les Rockets ont d'ailleurs le même bilan que... les Memphis Grizzlies ! Accrocheuse, la franchise du Tennessee a pourtant posé des problèmes aux Denver Nuggets (104-108). Sans jamais rien lâcher, les Grizzlies ont inquiété le champion NBA en titre jusqu'au bout.

Avec un bon Jaren Jackson Jr (21 points, 9 rebonds) et un Marcus Smart (20 points) très actif. Mais malheureusement, le leader attendu de l'équipe en l'absence de Ja Morant, Desmond Bane (15 points à 4/17 aux tirs), a eu du mal à régler la mire.

Surtout qu'en face, Nikola Jokic a encore dominé son monde. Avec 22 points, 12 rebonds et 7 passes décisives, le Serbe a joué à son rythme. Malgré un gros déchet (9 ballons perdus !). Avec Jamal Murray (22 points), le duo a aussi profité de l'impact de Reggie Jackson (16 points) en sortie de banc.

- Dans un duel très attendu à l'Est, les Boston Celtics ont pris le meilleur sur le Miami Heat (119-111). Malgré un Jayson Tatum (22 points) peu en réussite (9/22 aux tirs), les Celtics ont pu compter sur un 5 de départ dominateur pour faire la différence.

C'est simple, les 5 titulaires de Boston ont marqué au moins 17 points ! Kristaps Porzingis (17 points, 9 rebonds), Jrue Holiday (17 points, 10 rebonds, 7 passes décisives), Jaylen Brown (27 points) et surtout Derrick White (28 points) ont compensé les tirs ratés de Tatum.

Avec 5 paniers primés, White a été le grand artisan de ce succès. Pourtant, Tyler Herro (28 points) était en forme, tout comme Bam Adebayo (27 points) à l'intérieur. Par contre, le leader floridien Jimmy Butler (14 points à 3/11 aux tirs) s'est raté sur cette affiche.

If you think you're going up for a bucket, and Derrick White is chasing you... good luck with that 🤯 pic.twitter.com/nZabwnRtaf

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 28, 2023