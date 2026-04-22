JJ Redick estime que Luka Doncic a été pénalisé dans la course au MVP par un manque de “momentum” médiatique.

Luka Doncic ne fait pas partie des finalistes pour le trophée de MVP cette saison, et la décision continue de faire réagir.

Du côté des Los Angeles Lakers, JJ Redick n’a pas caché son incompréhension avant le Game 2 face aux Houston Rockets.

« Je suis déçu. Je pense qu’il méritait d’y être, et les trois finalistes ont un dossier solide. Mais beaucoup de choses, malheureusement, se jouent sur la dynamique médiatique », a déclaré le coach.

Le poids de la “dynamique médiatique”

Pour JJ Redick, un facteur précis a pesé dans la balance : le manque de momentum autour de Luka Doncic.

« On a peut-être été en dessous pendant quelques mois, même si les attentes n’étaient pas énormes au départ, et ça a probablement joué. Il évoluait pourtant à un très haut niveau, il a même été élu joueur du mois pendant cette période, mais la dynamique médiatique ne s’est jamais construite », a-t-il ajouté.

Une analyse qui met en lumière l’importance de la narration et de la perception dans la course au MVP.

Une saison pourtant historique

Malgré cette absence, Luka Doncic sort d’un exercice majeur. Le meneur des Lakers a terminé meilleur marqueur de la ligue avec 33,5 points de moyenne, pour la deuxième fois en trois saisons.

Portée par ses performances, la franchise californienne a bouclé la saison régulière avec 53 victoires et une place dans le top 4 à l’Ouest.

Un contexte défavorable en fin de saison

La fin d’exercice a toutefois pesé dans le dossier du Slovène. Une blessure aux ischio-jambiers l’a éloigné des parquets sur la dernière ligne droite, freinant son élan dans la course au MVP.

Même s’il a finalement atteint le seuil des 65 matches grâce à une exception, Luka Doncic n’a pas réussi à maintenir l’exposition nécessaire pour rester dans la discussion finale.

Une frustration assumée

Les finalistes désignés, Victor Wembanyama, Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander, restent solides, mais l’absence de Luka Doncic continue d’alimenter les débats.

Et pour JJ Redick, une chose est claire : au-delà des performances, la bataille du MVP se joue aussi ailleurs.