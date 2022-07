Les Nets sur la piste de Donovan Mitchell ?

Et si les deux plus gros dossiers de l’intersaison finissaient par se croiser ? Les Brooklyn Nets ont encore Kevin Durant et Kyrie Irving sur les bras. Le Utah Jazz, lui, envisage clairement de transférer Donovan Mitchell dans le même temps. L’un dans l’autre, les deux franchises pourraient finir par s’arranger.

Dès la demande de trade de KD, les Nets ont contacté le Jazz pour savoir Mitchell était disponible, d’après Jake Fischer du Bleacher Report. Ils ont retenté au moment du transfert de Rudy Gobert, mais à chaque fois, Utah a refusé. L’arrière était à ce moment considéré comme "intouchable".

Maintenant, les choses ont changé. La franchise est à l’écoute des offres et Brooklyn pourrait avoir une carte à jouer. Si Sean Marks doit récupérer Mitchell, ce sera certainement avec une troisième équipe.

Difficile d’imaginer Utah faire venir Kevin Durant ou Kyrie Irving dans un projet qui penche plutôt vers la reconstruction. Danny Ainge cherchera avant tout des tours de drat si l’objectif est de repartir à zéro. Les Nets n’ont pas cela sous la main, mais le trouver ailleurs serait tout à fait envisageable.

Donovan Mitchell est-il un franchise player ?

Un tandem Donovan Mitchell - Ben Simmons aux Nets ?

De l’autre côté, Donovan Mitchell pourrait devenir la nouvelle pièce principale du roster de Brooklyn. Peu de All-Stars si prometteurs sont disponibles sur le marché à tout juste 25 ans. C’est peut-être une occasion à ne pas manquer pour la franchise. D’autant plus que Ben Simmons, né la même année, est parti pour rester dans l’équipe.

Le projet pourrait alors se recentrer sur ce duo de jeunes All-Stars. Mitchell a déjà participé à cinq campagnes de playoffs en tant que première option offensive. Sur ses 39 matches en postseason, il affiche des moyennes de 28,3 points, 4,9 rebonds et 4,7 passes, à 43,1 % au tir et 36,9 % à trois points. Des chiffres qui mettent en lumière tout son talent en attaque.

Les deux plus grands défauts de l’arrière sont clairement sa défense et ses capacités de créateur. Les deux domaines dans lesquels brille le plus Simmons. Avec le même âge et des profils complémentaires, leur potentiel tandem semble très prometteur.

Alors que le dossier Kevin Durant stagne, Mitchell pourrait être la meilleure option à la portée des Nets. Le Jazz dispose par ailleurs d’autres vétérans qui pourraient intéresser la franchise, pour renforcer le package. Le fait que les demandes de Utah de Brooklyn, avec deux projets diamétralement opposés, pourrait également faciliter les négociations.