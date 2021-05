Donovan Mitchell en a assez des dérapages des fans !

Donovan Mitchell se montre agacé par les polémiques avec les fans. Lors des matches de Playoffs entre le Utah Jazz et les Memphis Grizzlies à Salt Lake City, les parents de Ja Morant ont été insultés. Dans la foulée, le Jazz a immédiatement décidé de bannir les trois spectateurs impliqués.

Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. A Utah, mais aussi dans la NBA avec le crachat sur Trae Young et le pop-corn versé sur Russell Westbrook. Agacé par ces événements, Mitchell a poussé un coup de gueule.

"Il y a une réputation (à Utah), il faut appeler un chat un chat. Il y a une réputation selon laquelle cela se passe uniquement ici. Mais comme nous l'avons vu, il y a des incidents qui se produisent partout...

C'est plus que triste et ça doit changer. C'est arrivé ici. Trae s'est fait cracher dessus à New York, Russ s'est fait jeter du pop-corn dessus, et nous entendons évidemment ce qui se passe à Boston aussi. Trop c'est trop.

Je pense que les bannir est une bonne chose, mais je ne pense pas qu'ils devraient revenir", a commenté Donovan Mitchell face à la presse.