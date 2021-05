Donovan Mitchell, sa relation avec le Jazz sérieusement endommagée ?

Donovan Mitchell n'a pas caché son agacement. Pour le Game 1 du premier tour des Playoffs face aux Memphis Grizzlies, le meneur de jeu souhaitait jouer. Mais le staff médical du Utah Jazz a dit non. Depuis le 16 avril dernier, l'Américain n'a pas joué en raison d’une entorse à la cheville.

De son côté, le joueur de 24 ans se sentait prêt. Mais la franchise de Salt Lake City a refusé de prendre le moindre risque. Après la défaite des siens (109-112), il a publiquement exprimé sa frustration.

Et en interne, la situation serait encore plus tendue. D'après les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, cette histoire a réellement endommagé la relation entre le Jazz et Mitchell. A quel point ? Cela semble difficile à dire.

A chaud, le natif d'Elmsford n'a vraiment pas aimé la gestion du Jazz. Mais avec le temps, si son retour se passe bien avec de bons résultats en Playoffs pour Utah, cette histoire pourrait vite s'oublier... A l'inverse, dans l'éventualité d'un fiasco contre Memphis, elle pourrait laisser des traces.

En tout cas, à l'instant t, Donovan Mitchell se montre remonté contre sa franchise. Et visiblement, il compte bien utiliser son agacement pour passer ses nerfs sur les Grizzlies...

Donovan Mitchell, le Jazz au sommet grâce à son leader en progression