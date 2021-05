Donovan Mitchell soulé par une décision du Jazz, il va passer ses nerfs sur les Grizzlies

Le Utah Jazz s’est fait surprendre par les Memphis Grizzlies en ouverture des playoffs le weekend passé. Une rencontre que Donovan Mitchell n’a pas pu disputer, comme toutes celles jouées par son équipe depuis le 16 avril dernier. L’arrière All-Star souffre d’une entorse à la cheville. Mais cela fait donc plusieurs semaines qu’il se soigne et il avait le sentiment d’être prêt à reprendre. Les médecins en ont décidé autrement, ce qui a provoqué sa colère.

« J’étais énervé et frustré de ne pas pouvoir jouer », avoue volontiers l’intéressé. « Je me sentais prêt. Le staff a pris la décision pour moi et je n’ai rien pu y faire. J’ai le sentiment que j’aurais dû jouer. C’est injuste pour mon équipe. J’ai l’impression d’avoir laissé tomber mes coéquipiers. Ça me ronge. Ça m’empêche de dormir la nuit. »