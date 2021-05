Après le popcorn sur Westbrook, le crachat sur Trae Young ?

On veut bien que les fans soient excités à l'idée de retrouver les salles, mais les comportements constatés depuis que la NBA a réautorisé la présence de spectateurs sont parfois intolérables. Il y a bien évidemment eu le lancer de popcorn sur Russell Westbrook à Philadelphie, qui aurait très bien pu finir en Malice at the Palace si le meneur des Wizards n'avait pas été retenu. Et il y a ce qui commence à faire un peu parler autour du game 2 entre les New York Knicks et les Atlanta Hawks au Madison Square Garden jeudi.

Everyone is talking about the Sixers fan dumping popcorn on Westbrook, but let’s not ignore the Knicks fan spitting on Trae Young pic.twitter.com/HWioRIs8Al — Guru (@DrGuru_) May 27, 2021

L'atmosphère de la salle new yorkaise était incroyable et la bataille entre les fans et Trae Young a été particulièrement amusante sur les deux premiers matches de la série. Mais se pourrait-il qu'un idiot ait craché en direction du meneur des Hawks en pleine pandémie ? Un ou deux rangs au-dessus de 50 Cent, assis courtside, un homme semble avoir joué au lama pour toucher Trae Young.

Si ce dernier, qui n'avait rien remarqué sur le coup, a plutôt bien pris l'hypothèse quelques heures plus tard, on espère que l'individu sera identifié et sanctionné au moins aussi durement que le débile qui a vidé son popcorn sur Russell Westbrook. Il reste au moins à match à disputer à New York, le game 5, et on espère que ferveur et stupidité ne se mélangeront pas.

