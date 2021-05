Russell Westbrook fou de rage après qu’un « fan » lui ait jeté du popcorn sur la tête

Il y a vraiment des gars que l’on peine à comprendre. Comment des supporters peuvent-ils payer des places une fortune pour venir s’installer dans les tribunes et balancer du popcorn sur un joueur ? Chambrer, huer, voire même lâcher quelques insanités par moment, ça fait partie du jeu, de la tension, de l’atmosphère. Mais lancer du popcorn ? C’est un incroyable manque de respect. Et on comprend tout à fait la réaction de Russell Westbrook hier soir.

Alors qu’il rejoignait le vestiaire à dix minutes de la fin du match, après une partie galère et à la suite d’une blessure à la cheville, le meneur All-Star des Washington Wizards a donc reçu de la nourriture sur la tronche. Du popcorn renversé par un « fan » des Philadelphia Sixers. Absolument révolté, Westbrook allait se jeter dans les tribunes pour en découdre mais plusieurs membres de la sécurité l’ont retenu.

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.

The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH

— SportsCenter (@SportsCenter) May 27, 2021