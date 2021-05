Les résultats de la nuit en NBA

- Menés de 14 points à la mi-temps avec un Julius Randle léthargique, les Knicks semblaient se diriger vers une deuxième défaite en deux matches à domicile. Poussés par la ferveur des fans au Madison Square Garden, les joueurs de Tom Thibodeau sont sortis du vestiaire le couteau entre les dents pour renverser la situation. Incapable de marquer le moindre panier en première mi-temps, Randle a retrouvé le feu sacré ensuite (15 points, 12 rebonds, 4 passes).

Le vrai leader des Knicks, à nouveau, a sans doute été Derrick Rose. Une fois l'expérience Elfrid Payton invalidée par "Thibs", Rose a pris les rênes du jeu des Knicks et du tempo du match. Avec 26 points, le MVP 2011 a été agressif et tranchant à souhait.

It’s so great to see Derrick Rose still taking over playoff games in 2021. pic.twitter.com/eMDiPLJy3j

- Trae Young a été copieusement sifflé par le Madison Square Garden pendant tout le match. En première mi-temps, ça n'a servi qu'à le galvaniser et lui donner envie de marquer des paniers depuis le logo. Par la suite, l'effet a été moins positif. Le meneur All-Star (30 points, 7 passes) a fini par promettre, un peu agacé, qu'il "attendait tout le monde à Atlanta".

- Obi Toppin (8 points en 12 minutes) a été précieux pour aider les Knicks à revenir dans le match et à renverser la situation. Le Garden ne s'y est pas trompé et a ovationné le rookie, à la grande émotion de sa mère en tribunes.

This is what playoff basketball is all about. pic.twitter.com/IJsQFKXYyr

Obi Toppin’s mom was emotional watching her son catch the lob 🙏

- L'ambiance a été globalement encore très chaude dans l'enceinte de Penn Station et tout autour.

- Ben Simmons en avait déjà marre d'entendre qu'il ne pesait pas assez à la finition. L'Australien a pris les devants dès le 1er quart-temps du Game 2 très facilement remporté contre les Wizards. Avec 12 de ses 22 points (8 rebonds et 8 passes), inscrits dans les premières minutes du match, Simmons a donné le ton et rendu ce match simple pour ses camarades.

Joel Embiid (22 points) et Tobias Harris (19 pts) lui ont emboîté le pas avant de regarder tout ce beau monde s'affronter depuis le banc.

22 PTS apiece for Simmons and Embiid in the @sixers (2-0) Game 2 W! #HereTheyCome #NBAPlayoffs @BenSimmons25 : 22 PTS, 9 REB, 8 AST @JoelEmbiid : 22 PTS, 7 REB pic.twitter.com/GOb6GyrWDY



- On n'est peut-être pas passé très loin d'une situation à la Malice at the Palace à Philadelphie. Alors qu'il était en train de regagner le vestiaire pour soigner sa cheville blessée, Russell Westbrook a vu un fan des Sixers lui verser du popcorn sur la tête. Si le spectateur a été expulsé de la salle, on aurait quand même bien aimé que la sécurité laisse Westbrook aller voir le type en tribunes...

Russell Westbrook appeared to have popcorn poured on his head by a fan on his way to the locker room with an apparent injury.

The fan was ejected from the game. pic.twitter.com/WgtvKMFYHH

