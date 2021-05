Matisse Thybulle est un monstre, ce qu’il a fait dans le game 2 est terrifiant

Il y a quelques semaines, on se demandait de manière volontairement provocante, si Matisse Thybulle n'était pas le "vrai" meilleur défenseur de la ligue, en tout cas plus que ses deux camarades Joel Embiid et Ben Simmons qui faisaient chacun campagne pour le titre de DPoY. Malgré un temps de jeu réduit, toutes les stats avancées mettaient déjà en lumière le côté prodigieux de l'impact défensif du garçon.

Les playoffs ont débuté et le moins que l'on puisse dire c'est que Thybulle est toujours aussi invraisemblable. Doc Rivers tient une pépite d'un genre un peu particulier et on l'a encore vu dans le game 2 entre les Sixers et les Wizards. L'ancien joueur des Washington Huskies est tout simplement entré dans l'histoire avec une performance qui témoigne bien de sa capacité à influer sur un match en très peu de temps.

Le meilleur défenseur NBA joue à Philadelphie, mais ce n'est ni Embiid, ni Simmons

Contre Washington, donc, Matisse Thybulle a compilé 5 contres et 4 interceptions en 19 minutes. Jamais personne n'avait aussi bien avec aussi peu de minutes en matière de "stocks", la compilation des steals et des blocks. Le sophomore a un instinct et un flair qui lui permettent de défendre avec efficacité sur n'importe quel type de joueurs et de matérialiser ça par des contres ou des interceptions.

Si on veut pousser la chose un peu plus loin, on peut aussi se pencher sur les joueurs qui, dans l'histoire, ont déjà réussi des matches de playoffs avec au moins 5 contres et 4 interceptions. Aucune des 20 performances concernées ne l'a été en 19 minutes, évidemment, mais ce qui frappe c'est surtout le nom des joueurs en questions. Que du très lourd !

Hakeem Olajuwon (8 fois)

Ben Wallace (3)

Draymond Green (2)

Kareem Abdul-Jabbar

Elvin Hayes

Scottie Pippen

Chris Webber

Kevin Garnett

Kawhi Leonard

Il y a les statistiques, qui sont extrêmement flatteuses pour le jeune Sixer, puis il y a l'impression visuelle, au moins aussi importante. Sur certaines séquences, on peine parfois à en croire nos yeux tant il mêle vitesse, explosivité et ténacité.

Matisse Thybulle has to be on an All-Defensive team. He has to. pic.twitter.com/Sgp5LHWrKx — Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) May 27, 2021

Si Doc Rivers ne l'utilise pas davantage, c'est parce qu'il reste un joueur encore un poil unidimensionnel et donc davantage voué à un statut de role player. Cela dit, on aurait quand même bien envie de le voir en action sur 35 ou 40 minutes, tant ce pourrait être un spectacle défensif assez incroyable. Même avec 15 à 20 minutes par match, Thybulle a de bonnes chances d'être un élément absolument déterminant dans la quête de titre des Sixers. Avoir une arme aussi originale et unique n'est pas donné à toutes les équipes.

