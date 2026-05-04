Recadré par Dennis Schroder en plein match, Donovan Mitchell assume et salue la franchise de son équipier.

Le moment n’est pas passé inaperçu lors du Game 7 entre les Cleveland Cavaliers et les Toronto Raptors. Après une balle perdue, Donovan Mitchell n’est pas immédiatement revenu en défense, laissant une transition facile conclue par Toronto. Une action qui a provoqué la colère immédiate de Dennis Schroder, visiblement agacé sur le repli défensif.

Dennis Schroeder was PISSED at Donovan Mitchell for turning the ball over and then YELLED at him for not getting back on defense 😳 pic.twitter.com/KPNSBtLPNi — BrickCenter (@BrickCenter_) May 4, 2026

Interrogé après la victoire de Cleveland (114-102), Donovan Mitchell n’a pas esquivé.

« J’adore qu’on me responsabilise. Je ne suis pas un joueur parfait, personne ne l’est », a-t-il expliqué. « Dennis et moi avons construit une relation où on peut se dire les choses. »

Le leader des Cavs a reconnu son erreur sur la séquence. Et loin de créer une tension durable, cet échange illustre selon lui la dynamique du groupe.

« J’ai beaucoup de respect pour lui. Il responsabilise tout le monde », a ajouté Donovan Mitchell.

Arrivé en cours de saison, Dennis Schroder s’est imposé comme une voix forte dans le vestiaire, avec un style direct et assumé. Il avait d’ailleurs prévenu ses équipiers en arrivant :

« La première chose que Dennis m’a dit par texto, c’est ‘’Je suis heureux d’être ici’’ et après il a dit ‘’J’espère que je peux être honnête avec toi, parce que je vais l’être’’. »

Pour Donovan Mitchell, ce type d’échange est même un signe positif.

« Quand un gars arrive et n’a pas peur de dire ce qu’il pense, et qu’il a raison, ça montre ce qu’est notre groupe », a-t-il souligné.

Après une première mi-temps discrète, Donovan Mitchell a su répondre sur le parquet, terminant avec 22 points pour qualifier Cleveland au tour suivant.