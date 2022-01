Donovan Mitchell fait aussi l’éloge de Darius Garland, « un All-Star »

Donovan Mitchell a été impressionné par l'impact de Darius Garland et il compte revoir le meneur des Cavs au All-Star Game.

Darius Garland est en train de se faire une belle réputation aux quatre coins de la NBA. Le meneur des Cleveland Cavaliers est félicité partout où il passe et ses adversaires s'empressent de l'encenser, comme Stephen Curry. Ou plus récemment Donovan Mitchell. La star de Salt Lake City était aux premières loges pour assister au premier triple-double en carrière du jeune homme, auteur de 11 points, 10 rebonds et 15 passes décisives lors d'une large victoire contre le Utah Jazz.

"Darius Garland devrait être au All-Star Game. Vous pouvez voir son impact même quand il est maladroit comme ce soir [Garland avait fini à 3 sur 11 aux tirs - NDLR]. Ce qu'il fait, c'est le niveau au-dessus", note Mitchell.

Avec plus de 19 points et 7 passes de moyenne, Garland est effectivement un candidat sérieux au All-Star Game qui aura lieu à... Cleveland.

