Donovan Mitchell et les Knicks, un dossier totalement à l’arrêt

Le Utah Jazz et les New York Knicks ne sont plus en discussions pour un éventuel trade de l'arrière Donovan Mitchell.

Il ne s'agit pas d'un secret, Donovan Mitchell peut potentiellement quitter le Utah Jazz. A l'écoute des offres pour l'arrière, la franchise de Salt Lake City ne compte cependant pas le brader. Au contraire, les dirigeants du Jazz réclament un package XXL pour l'échanger.

Et depuis plusieurs mois, une équipe vise avec insistance le natif d'Elmsford : les New York Knicks. Logiquement, les deux formations ont discuté d'un trade. Mais le prix fixé par Utah a rapidement calmé les ardeurs de la direction new-yorkaise.

Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, ce dossier se trouve même totalement à l'arrêt. Depuis quasiment deux semaines, les Knicks n'ont plus eu la moindre discussion avec le Jazz pour Mitchell.

Dans le même temps, probablement pour faire monter la pression, Utah a continué de mener des pourparlers avec d'autres clubs. On parle notamment des Charlotte Hornets et des Washington Wizards. Cependant le Jazz n'entend pas se précipiter.

Pourquoi ? Car Utah se montre conscient de la volonté des Knicks de récupérer Donovan Mitchell. Et les atouts disponibles à New York (des picks et des jeunes) plaisent à Danny Ainge. Mais des deux côtés, on joue la montre pour tenter de prendre l'avantage dans les négociations.

Le Jazz très gourmand grâce à la patience de Donovan Mitchell ?