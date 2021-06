Les Los Angeles Clippers réalisaient le coup parfait à la pause du Game 1 face au Utah Jazz. 13 points d'avance et un Donovan Mitchell particulièrement bien limité. Avec seulement 13 points à 5/14 aux tirs, le meneur de la franchise de Salt Lake City n'était absolument pas dans le coup.

Même défensivement, il représentait un vrai maillon faible pour les siens avec plusieurs actions de Luke Kennard ou encore de Reggie Jackson face à lui. Et sans un grand (ou au moins bon) Mitchell, le Jazz a forcément du mal à rivaliser.

Finalement, Utah s'est bien imposé (112-109) pour lancer cette demi-finale de la Conférence Ouest. Pourquoi ? Car un Mitchell FANTASTIQUE a pris les choses en mains au retour des vestiaires.

Car si Rudy Gobert fait logiquement parler de lui pour son contre décisif sur Marcus Morris en fin de partie, Mitchell reste le grand artisan du succès du Jazz. Alors que son équipe se trouvait dans le dur, il a réalisé une performance exceptionnelle après la pause.

Visiblement malade en début de partie avec des nausées et des vertiges, il a assumé ses responsabilités ensuite : 32 points en seconde période pour terrasser les Clippers. Juste après la pause, l'Américain a annoncé la couleur. Comment ? 4 paniers consécutifs dans le troisième quart-temps pour relancer les siens.

"Oui, je me sentais un peu bizarre, mais parfois il faut juste persévérer. Individuellement, je me faisais botter le cul en première période, des deux côtés du parquet. Je ne réalisais pas les bonnes lectures.

Luke a mis des tirs face à moi, Reggie aussi. Et dans certaines situations, j'étais paresseux et je laissais la fatigue m'envahir. Je suis donc arrivé à la mi-temps et je me suis dit : 'je vais trouver un moyen'.

Je n'ai pas bien fait les choses pour mon équipe en première période et cela m'a vraiment rongé. J'ai mis mon équipe dans une certaine position et j'avais l'impression que c'était à moi de réagir et de donner le ton", a confié Donovan Mitchell.