Rudy Gobert, une immense fierté pour son contre décisif

Donovan Mitchell a été le grand artisan de la victoire du Utah Jazz face aux Los Angeles Clippers (112-109) lors du Game 1. Mais l'intérieur Rudy Gobert a également été déterminant. En fin de partie, l'international français a signé un contre tout simplement décisif.

Sur l'ultime possession des Clippers, le pivot a ainsi parfaitement maîtrisé Marcus Morris pour stopper sa tentative à trois points. Fier de sa défense, le Tricolore a raconté (et savouré) cette action au terme de la rencontre.

"Bien évidemment, ils avaient besoin de marquer à trois points pour égaliser. J'ai réalisé une feinte sur une aide et je savais ensuite qu'ils avaient servir Morris. Donc j'ai juste tenté de contester le tir du mieux possible.

J'essaie de rester concentré sur le moment. Mes coéquipiers me font confiance pour faire des actions décisives en défense et en attaque à la fin du match. J'apprécie et je profite de ces moments. Dans un match serré, vous avez la possibilité d'avoir un impact.

Vous ne devez pas vous soucier du nombre de points que vous avez marqués. C'est ce que font les meilleures équipes, elles trouvent le moyen de gagner même dans ces matchs", a ainsi commenté Rudy Gobert devant les médias.