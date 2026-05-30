Donovan Mitchell, la pierre angulaire du projet des Cavs

Les Cleveland Cavaliers ont réaffirmé leur volonté de continuer le projet créé autour de Donovan Mitchell.

Les Cleveland Cavaliers ont pris une véritable gifle. En Finale de la Conférence Est, Donovan Mitchell et ses partenaires ont subi la loi des New York Knicks (0-4). Un sweep suffisant pour remettre en question le projet de la franchise de l'Ohio ? Pour l'instant, la réponse semble claire : non.

L'entraîneur Kenny Atkinson a été confirmé à son poste. Evan Mobley reste considéré comme intouchable pour l'avenir. Et Mitchell conserve son statut de numéro 1. En effet, face à la presse, le président des Cavs, Koby Altman, s'est montré très clair sur l'avenir de l'arrière de 29 ans.

Cleveland le perçoit toujours comme la pierre angulaire de ce projet.

"La question de savoir s'il sera là et s'il souhaite y être ne s'est jamais posée. Donovan est totalement à nous, et c'est notre gars. Quand tu peux compter sur un joueur régulièrement All-NBA, un excellent leader, doté d'une incroyable éthique de travail, et qui contribue à la culture et au mythe de notre programme, on ne peut que l'accueillir à bras ouverts.

Pensons-nous pouvoir gagner un titre avec lui comme meilleur joueur ? Oui, et nous allons continuer à miser là-dessus", a assuré Altman devant les médias.

Sauf surprise, les Cavs vont chercher à verrouiller sur la durée Donovan Mitchell dès le 7 juillet. Reste à connaître les plans de l'ex-joueur du Utah Jazz, potentiellement agent libre en 2027.

Les Cavaliers doivent choisir : Donovan Mitchell ou Evan Mobley ?