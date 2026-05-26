Les Cavaliers doivent choisir : Donovan Mitchell ou Evan Mobley ?

La violence de l’élimination face aux New York Knicks risque de laisser des traces durables du côté des Cleveland Cavaliers. Balayés 4-0 en finale de conférence Est, les Cavs ont surtout donné l’impression d’une équipe arrivée au bout de quelque chose.

Dans le dernier CQFR, Théo Haumesser et Antoine Pimmel reviennent longuement sur ce sentiment de faillite collective, entre manque de caractère, absence d’ajustements et énorme déception autour du projet construit ces dernières saisons.

« À partir des huit dernières minutes du Game 1, il n’y a aucun moment où j’ai senti que Cleveland était proche de cette équipe de New York », résume Théo.

Cette série pourrait surtout forcer les Cavaliers à se poser une question fondamentale : faut-il continuer à construire autour de Donovan Mitchell pour gagner vite, ou penser davantage au long terme avec Evan Mobley ?

Donovan Mitchell, la fenêtre courte

Pour nos chroniqueurs, une chose reste claire : Donovan Mitchell demeure le meilleur joueur de Cleveland. Le problème, c’est que la fenêtre pour gagner avec lui semble relativement courte.

« Tu as deux ou trois ans où tu peux dire : avec Donovan Mitchell, on a une chance si on trouve un autre joueur vraiment très fort », explique Théo.

Car le souci, c’est que l’effectif actuel paraît trop limité pour espérer atteindre les Finales NBA. James Harden n’a pas apporté l’impact espéré après son arrivée, tandis que plusieurs cadres ont semblé dépassés mentalement face aux Knicks.

Cleveland pourrait donc être tenté d’accélérer encore davantage son projet, notamment en cherchant une superstar confirmée capable d’accompagner Mitchell immédiatement. Le nom de Giannis Antetokounmpo est d’ailleurs évoqué dans le podcast comme l’un des rares scénarios capables de justifier un nouveau pari agressif.

Dans cette logique, Evan Mobley deviendrait potentiellement une monnaie d’échange. « Si tu peux faire le trade Mobley contre Giannis, peut-être que tu le fais », avance Antoine qui rappelle que les rumeurs disent que les Cavs avaient refusé ce trade.

Le raisonnement est brutal, mais cohérent : si l’objectif reste de gagner rapidement, Cleveland doit maximiser les années de prime de Donovan Mitchell.

Evan Mobley, l’autre direction possible

L’autre option serait presque inverse. Accepter que ce projet n’a pas fonctionné comme prévu, arrêter de sacrifier l’avenir et reconstruire progressivement autour d’Evan Mobley.

Le jeune intérieur continue de fasciner défensivement, mais nos chroniqueurs soulignent aussi une limite importante : il ne semble pas encore capable de devenir le numéro un offensif d’une équipe ambitieuse.

« Ce ne sera jamais le numéro 1. Je ne suis pas sûr que ça puisse être ton numéro 2 non plus. Je pense que si c’est ton numéro 3, tu as une très bonne équipe », résume Théo.

Autrement dit, Mobley pourrait devenir une pièce exceptionnelle dans un collectif bien construit, sans forcément être la superstar offensive autour de laquelle on bâtit tout. Un peu à l’image de Chet Holmgren à OKC, pour Antoine.

Mais il possède aussi ce que Cleveland manque aujourd’hui : de la jeunesse, une marge de progression et une timeline beaucoup plus longue.

Dans ce scénario, les Cavaliers pourraient conserver Mitchell à court terme tout en préparant l’avenir autour de Mobley, quitte à récupérer plus tard des jeunes joueurs ou des assets si Donovan Mitchell décidait un jour de partir.

Cleveland n’a plus droit à l’erreur

Le plus inquiétant pour Cleveland reste peut-être le manque de lucidité affiché après l’élimination. James Harden a expliqué penser que les Cavaliers avaient « la meilleure équipe », tandis que Kenny Atkinson a insisté sur le positif de la saison malgré le sweep. Des déclarations qui interrogent fortement.

« Dans ce business, tu ne peux pas te voiler la face. Il faut que tu sois en mode résolution de problème. Si tu ne veux pas reconnaître qu’il y a un problème, tu ne pourras pas le résoudre », affirme Théo.

Et c’est probablement là que commence vraiment l’été des Cavaliers. Parce qu’au-delà des trades, des contrats ou du cas James Harden, Cleveland doit désormais répondre à une question beaucoup plus profonde : quelle direction cette franchise veut-elle réellement prendre ?

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