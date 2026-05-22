Milwaukee aurait tenté d’obtenir Evan Mobley dans un trade pour Giannis, mais Cleveland aurait immédiatement refusé.

Les Cavaliers auraient déjà eu l’occasion de tenter un énorme coup autour de Giannis Antetokounmpo… mais Cleveland aurait refusé de sacrifier Evan Mobley.

Selon Barry Jackson du Miami Herald, les Bucks auraient contacté les Cavs à la dernière trade deadline pour évoquer un possible échange autour de la superstar grecque.

Milwaukee aurait demandé Evan Mobley dans le deal. Une proposition que Cleveland aurait immédiatement refusée.

Les Cavaliers n’auraient donc pas voulu inclure leur intérieur All-Star et ancien Défenseur de l’année dans un éventuel transfert pour Giannis Antetokounmpo.

Un choix qui montre à quel point la franchise croit toujours au potentiel de Mobley comme pierre angulaire du projet.

L’intérieur de 24 ans sort d’une saison correcte malgré les blessures (63 matches en saison régulière). Mais s’il est un joueur important pour Cleveland, on peut considérer qu’il aurait pu être plus impactant eu égard à son salaire. Mais le potentiel est toujours aussi énorme et les Cavs ont en tout cas décidé de lui faire confiance.

De son côté, l’avenir de Giannis Antetokounmpo reste l’un des plus gros dossiers de l’intersaison NBA. Après la saison catastrophique des Bucks, terminée avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites et sans qualification en playoffs ni même en play-in, plusieurs équipes surveillent attentivement la situation du double MVP.

Ces derniers jours, les Lakers, le Heat, les Knicks ou encore les Timberwolves ont notamment été cités parmi les franchises intéressées.

Mais visiblement, Cleveland n’est pas prêt à tout pour entrer dans la course. Même pour un joueur du calibre de Giannis Antetokounmpo.

Les Cavaliers sont confiants, ils ont déjà survécu à pire