Les Cavaliers sont confiants, ils ont déjà survécu à pire

Les Cleveland Cavaliers viennent de perdre les deux premiers matchs des finales de conférence Est face aux New York Knicks. Et pourtant, du côté de Cleveland, le discours reste étonnamment calme.

Après la défaite 109-93 au Madison Square Garden lors du Game 2, les Cavs ont surtout insisté sur une idée : cette équipe a déjà traversé bien pire pendant ces playoffs.

Donovan Mitchell et ses coéquipiers se retrouvent certes dans une situation très inconfortable, mais ils rappellent aussi qu’ils étaient déjà menés 2-0 contre Detroit au tour précédent avant de totalement retourner la série. Cleveland avait ensuite gagné quatre des cinq matchs suivants pour éliminer les Pistons. Et honnêtement, ce sentiment de confiance n’est pas totalement absurde.

« Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à l’adversité », a déclaré Mitchell après la défaite. « Nous avons déjà disputé deux Game 7, donc être menés 2-0 n’est pas le plus grand défi. C’est simplement une situation à laquelle nous sommes confrontés. »

Cleveland a longtemps tenu le choc

Le score final donne l’impression d’un match largement maîtrisé par New York, mais la réalité a été un peu plus complexe. Pendant une bonne partie de la rencontre, Cleveland a réussi à répondre à l’intensité physique des Knicks. Les Cavs ont même mené dans le premier quart-temps et sont restés au contact jusqu’au troisième quart avant de progressivement craquer.

Le vrai problème est surtout venu de l’incapacité de Cleveland à suivre les runs offensifs new-yorkais. Chaque fois que les Cavs semblaient revenir, les Knicks répondaient immédiatement avec une énorme séquence collective.

Et dans ce domaine, Josh Hart a été monstrueux avec 26 points, pendant que Jalen Brunson contrôlait complètement le tempo avec 19 points et 14 passes décisives.

« Nous sommes dans la même situation qu’au tour précédent », a ajouté Evan Mobley. « L’avantage, c’est que nous avons déjà vécu ça. Ce n’est pas une situation que nous n’avons pas déjà surmontée. Il nous suffit donc de remporter les deux prochains matchs à domicile et de continuer sur notre lancée. »

Josh Hart, l'homme-clé et le moteur des Knicks dans le game 2

Des difficultés offensives inquiétantes ?

Le plus inquiétant pour Cleveland reste probablement l’attaque. Les Cavs ont terminé à seulement 39% au tir et surtout 26% à 3-points avec un terrible 9 sur 35 derrière l’arc. Mitchell a encore essayé de porter l’équipe avec 26 points, mais il a souvent semblé très seul dans les moments où New York montait physiquement en défense.

« On n'a tout simplement pas rentré nos tirs », a déclaré James Harden. « On a eu beaucoup d'occasions de tir. Si on avait marqué, si on en avait réussi quelques-unes, on aurait gagné le match. Tout au long de la rencontre, notre approche était la bonne. Je ne sais pas si c'était la fatigue, ou quoi que ce soit d'autre, mais on a eu beaucoup de très bonnes occasions. Ça fait partie du jeu. »

Et contrairement à la série contre Detroit, Cleveland peine beaucoup plus à imposer sa domination athlétique et intérieure. Les Knicks répondent parfaitement au défi physique, notamment grâce à Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Hart.

Même Evan Mobley et Jarrett Allen ont parfois eu du mal à contrôler la peinture malgré des statistiques solides et alors qu'ils avaient vraiment imposé leur taille et leur poids dans les toutes premières minutes du match, signe que la stratégie mise en place par le coaching staff était vraiment d'appuyer sur ce secteur intérieur.

Mais ces Cavaliers ont déjà montré leur résilience

Malgré tout, Cleveland refuse complètement de considérer cette série comme terminée. Et il faut reconnaître que cette équipe a déjà montré énormément de caractère depuis le début des playoffs.

Les Cavs ont dû survivre à plusieurs matchs extrêmement physiques contre Toronto puis Detroit. Ils ont déjà gagné deux Game 7 cette postseason, dont un énorme match décisif à l’extérieur contre les Pistons. Surtout, le groupe semble convaincu qu’il n’a pas encore joué son meilleur basket dans cette série.

« C'est exactement comme ça que se sont déroulés tous nos matchs de play-offs : le dos au mur », a déclaré Jarrett Allen. « On aime bien garder le suspense. On aime bien que tout le monde se demande comment va se passer le prochain match. Ce n'est pas différent dans cette série. On doit assurer à domicile. »

Le retour à Cleveland pour les deux prochains matchs pourrait d’ailleurs totalement changer la dynamique. Parce qu’à New York, les Knicks ont réussi à imposer leur rythme, leur énergie et l’ambiance complètement électrique du Madison Square Garden.

La vraie question désormais est assez simple : les Cavaliers vont-ils enfin réussir à imposer leur propre identité offensive ? Parce qu’à 0-2, l’urgence commence évidemment à devenir énorme. Mais au vu de ce qu’ils ont déjà traversé depuis le début de ces playoffs, les Cavs ne semblent clairement pas prêts à abandonner.

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