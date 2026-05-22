La série impressionnante qui peut faire rêver les Knicks

Le premier tour des playoffs paraît déjà tellement loin. Les New York Knicks semblaient en mauvaise posture, menés 1-2 par les Atlanta Hawks avant un Game 4 à l’extérieur. Karl-Anthony Towns pesait peu sur le jeu, Mikal Bridges avait l’air dépassé, etc. Tout a changé depuis. En fait, c’est simple, la franchise de Manhattan n’a plus perdu une seule rencontre. Avec donc 9 victoires consécutives, en comptant celle de la nuit dernière contre les Cleveland Cavaliers (109-93).

9 succès à la suite en playoffs, ce n’est pas donné à tout le monde. Seules 12 équipes ont déjà réussi une pareille série par le passé. 7 d’entre elles sont devenues championnes NBA dans la foulée. Ça inclut les Golden State Warriors de 2017 (15 victoires de rang) ou encore les Los Angeles Lakers 2001, deux des meilleures formations de l’Histoire de la ligue.

Les Knicks n’y sont pas encore mais ils se rapprochent en tout cas des finales qui leur échappent depuis 1999. Ils pratiquent leur meilleur basket au meilleur moment. Ils n’enchaînent pas juste les victoires, ils maîtrisent leur sujet. D’ailleurs, ils ont gagné ces 9 matches par 212 points d’écart au total. Et ça, c’est du jamais vu. Playoffs et saisons régulières confondus. Il n’y a jamais eu une équipe qui a remporté 9 rencontres d’affilée avec un tel différentiel. C’est peut-être l’année où il faut vraiment croire aux Knicks.

Les Knicks en contrôle et à deux victoires du bonheur