Markelle Fultz signe aux Kings, peut-il vraiment relancer sa carrière ?

Il y a eu des joueurs draftés en première position qui ont fait des carrières bien plus catastrophiques que Markelle Fultz mais le first pick 2017 reste une sacrée énigme. Surtout quand on sait à quel point il était présenté comme une future superstar lors de sa formidable saison à la fac de Washington State. Des blessures n'ont cessé de le perturber depuis mais il semblait avoir enfin lancé sa carrière lors de son passage au Orlando Magic, avec par exemple une saison à 14 points en 2022-2023.

Et pourtant, il n'a pas retrouvé de franchise alors qu'il était free agent depuis cet été. Les Sacramento Kings viennent finalement de lui filer un contrat pour essayer de combler le vide laissé à la mène depuis le départ de De'Aaron Fox, tradé aux San Antonio Spurs.

ESPN précise que plusieurs équipes suivaient Markelle Fultz ces derniers mois. De ce que l'on comprend, il a aussi profité de cette période de repos pour se remettre d'un nouveau pépin physique.

Alors est-ce qu'il aura un temps de jeu important à Sacramento ? Les Kings font passer le jeu par Domantas Sabonis et DeMar DeRozan. Il y aura probablement des minutes pour Fultz, mais est-ce qu'il saura vraiment tirer profit de cette opportunité ? Il faut rappeler que le joueur n'a que... 26 ans. Et peu de basket en pro (234 matches) comparé à d'autres draftés à la même époque.