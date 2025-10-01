Paige Bueckers n’a plus de coach, à qui le tour ?

Pendant que les playoffs WNBA battent leur plein et alors que l'on connaît désormais l'affiche des Finales, les front offices de la ligue s'activent pour la saison prochaine. Après la fin de l'aventure entre Sandy Brondello et le New York Liberty, ou l'expiration du contrat de Noelle Quinn à Seattle, voilà que les Dallas Wings y vont aussi de leur gros changement. Il y a eu du positif cette saison, notamment autour de Paige Bueckers, élue Rookie of the Year, mais la direction attendait visiblement autre chose de la part de Chris Koclanes.

Après seulement un an à la tête de l'équipe texane, Koclanes a été remercié, annonce ESPN.

Les Wings ont rapidement adopté le mode tanking/développement de jeunes joueuses, ce qui leur permettra d'être dans le coup lors de la loterie qui précédera la prochaine Draft. Pour autant, Dallas semble vouloir déjà passer la vitesse supérieure. Est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet avec la disponibilité soudaine de Brondello, par exemple ? Où les Wings ont-ils simplement un autre nom en tête ?

Lors de la précédente intersaison, le Fever avait opté pour un lifting sur le banc, l'expérimentée Stephanie White remplaçant Christie Sides pour permettre à Indiana et à sa jeune star Caitlin Clark d'être plus compétitives. La greffe a bien pris, puisque malgré la blessure de Clark, Indiana n'est passé qu'à un match des Finales WNBA, après sa défaite contre Las Vegas en demi-finale.

Koclanes, bien que critiqué, a plutôt fait du bon travail en termes de développement, mais aussi de responsabilisation de Paige Bueckers. Si l'idée était une qualification immédiate pour les playoffs, c'était sans doute un peu tôt. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation...