Napheesa Collier allume la patronne de la WNBA !

Napheesa Collier, la superstar des Minnesota Lynx, n’a pas attendu longtemps avant de vider son sac. Lors de son entretien de fin de saison avec les médias, la dauphine d'A'ja Wilson dans la course au titre de MVP 2025 a directement attaqué la direction de la WNBA et sa patronne Cathy Engelbert. La joueuse passée par Montpellier il y a quelques années n'y est pas allée de main morte et ses propos ont provoqué des secousses à travers la ligue.

Pour Collier, blessée à la cheville et absente du match qui a vu Minnesota être éjecté des playoffs par le Phoenix Mercury, la WNBA n’a pas suffisamment pris en compte les problèmes liés à l’arbitrage, à la rémunération des joueuses et à l’état général du produit. En pleines négociations houleuses sur le prochain CBA (lesquelles pourrait déboucher sur un lockout) elle a également affirmé qu’Engelbert lui avait confié, lors d’une conversation privée que la superstar Caitlin Clark et les autres jeunes talents « devraient être à genoux » pour remercier la ligue de la plateforme qui leur est offerte...

« Quand on demande que la direction de la ligue assume ses responsabilités, la réponse est toujours la même : nous faire taire par des amendes. Je ne crains pas une sanction. Ce qui m’inquiète, c’est l’avenir de notre sport. Les joueuses et les fans méritent mieux, et j’espère avoir gagné le droit de me battre pour ce qui est juste et équitable. [...] Nous avons les meilleures joueuses du monde et les meilleurs fans du monde. Mais à l'heure actuelle, nous avons le pire leadership du monde », a-t-elle lâché.

Les joueuses la soutiennent toutes !

À l’heure où la WNBA connaît une exposition sans précédent grâce à la nouvelle génération, les critiques de Collier soulignent un malaise profond entre vestiaires et direction. Et pourraient bien ouvrir un débat brûlant sur la façon dont la ligue gère son propre essor.

Cathy Engelbert a répondu dans un communiqué en manifestant sa déception de voir ses discussions privées avec Napheesa Collier être interprétées et déformées de la sorte par la principale intéressée. De leur côté, les joueuses, actuelles ou passées, ont majoritairement réagi en soutenant Collier et son point de vue. Les prochaines semaines s'annoncent particulièrement tendue, que ce soit en ce qui concerne le CBA ou la relation globale entre les joueuses et la boss de la WNBA...