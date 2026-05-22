Les Knicks en contrôle et à deux victoires du bonheur

Les Knicks ne sont plus qu’à deux victoires des Finales NBA. Porté par un collectif étouffant et un énorme troisième quart-temps, New York a dominé Cleveland lors du game 2 de la finale de conférence Est (109-93) pour prendre une avance de 2-0 dans la série avant de se rendre dans l’Ohio. Les Cavaliers, déjà revenus d’un tel déficit au tour précédent, ont cette fois semblé dépassés dans presque tous les compartiments du jeu.

Le héros de la soirée se nomme Josh Hart. Pointé du doigt après avoir passé une bonne partie du money time du game 1 sur le banc, l’ailier des Knicks a répondu de la meilleure des manières avec 26 points, un record personnel en playoffs, mais aussi 7 passes décisives et une activité permanente des deux côtés du terrain. Cleveland a clairement choisi de le laisser ouvert derrière l’arc pour mieux verrouiller Jalen Brunson. Pari raté : Hart a sanctionné avec un 5/11 à 3-points, dont plusieurs tirs énormes pendant le run qui a fait exploser la rencontre.

Un 18-0 qui fait mal

Le tournant du match, justement, est arrivé au retour des vestiaires. Alors que les Cavs viennent de recoller à 53-53, New York passe un brutal 18-0 pour prendre le contrôle total de la partie. Brunson lance l’avalanche avec un tir primé, Hart enchaîne les banderilles et Karl-Anthony Towns fait parler sa puissance intérieure. En quelques minutes, le Madison Square Garden se transforme en volcan, au point de voir descendre des “Knicks in four!” dans les dernières minutes.

Cette fois, Jalen Brunson n’a même pas eu besoin de jouer les super-héros au scoring. Après ses 38 points du game 1, le meneur s’est surtout mué en chef d’orchestre avec 19 points et surtout 14 passes décisives. Mike Brown savait que Kenny Atkinson allait ajuster sa défense autour de lui. Les Knicks ont donc puni ailleurs, avec un basket beaucoup plus fluide et collectif. Mikal Bridges a encore été chirurgical avec 19 points et continue une série complètement folle : depuis le game 4 du premier tour contre Atlanta, l’ancien joueur des Suns tourne à 50 tirs réussis sur 76, soit 65,7% de réussite. Towns a ajouté 18 points et 13 rebonds.

Défensivement, New York a aussi livré une démonstration. Donovan Mitchell a bien terminé avec 26 points, James Harden avec 18, mais Cleveland n’a jamais trouvé son rythme offensif. Les Knicks ont constamment fermé les zones préférentielles des deux stars, limité les Cavs à moins de 40% au tir et à moins de 30% à 3-points, tout en neutralisant quasiment l’avantage de taille adverse en dehors d’un bon début de match d’Evan Mobley.

Le 9 à la suite pour les Knicks

Les Cavaliers ont aussi laissé filer énormément de points sur la ligne des lancers avec 10 échecs et seulement 68,8% de réussite. Mike Brown a même remporté une petite bataille tactique savoureuse dans le quatrième quart-temps : après avoir vu Cleveland chercher intentionnellement Mitchell Robinson pour l’envoyer sur la ligne, le coach des Knicks a immédiatement répondu en le remplaçant par Towns après la remise en jeu, tout en profitant du bonus pour le reste du quart-temps.

Avec ce neuvième succès consécutif en playoffs, les Knicks entrent encore un peu plus dans une dimension historique. Ils deviennent seulement la 13e équipe de l’histoire de la NBA à aligner neuf victoires de suite lors d’une même campagne de postseason. Parmi les 12 précédentes, sept ont fini championnes. De quoi nourrir encore un peu plus les rêves d’un Madison Square Garden qui commence à croire très fort à un retour en Finales pour la première fois depuis 1999, justement contre les San Antonio Spurs, engagés à l’Ouest contre le Thunder (1-1).