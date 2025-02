Les Pistons ont gagné autant de matches cette saison que lors des deux précédentes

Stat folle. Le décollage des Detroit Pistons est réel. La franchise du Michigan a décroché sa 31eme victoire de la saison en battant les Atlanta Hawks (148-143) grâce aux 38 points et 12 passes de Cade Cunningham la nuit dernière. 31, c'est leur total de victoires... sur les deux dernières saisons cumulées ! 17 en 2023, 14 en 2024. Ils n'avaient plus atteint et franchi la barre des 30 victoires depuis 2019.