Josh Hart, l’homme-clé et le moteur des Knicks dans le game 2

Auteur d'une grosse performance cette nuit, Josh Hart a été le facteur X de la victoire des Knicks face aux Cavaliers dans le Game 2 (109-93). New York mène désormais 2 à 0 dans la série de ces finales de conférence Est.

Si le joueur de 31 ans n'inquiétait pas trop Cleveland en début de match, notamment parce qu'il est passé à côté du game 1, il s'est rapidement montré dangereux en finissant à 12 points à la fin du 2ᵉ quart. Laissé trop de fois seul ouvert, Hart a fini par punir la défense passive des Cavs en plantant 26 points au final, dont 5 shoots derrière l'arc. Il a réalisé cette nuit son record en carrière pour un match de playoffs en termes de points inscrits.

josh hart has the HOTTT hand 🔥 26 PTS | 7 AST | 3 REB pic.twitter.com/htzlLukry0 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 22, 2026

Polyvalent et fédérateur

Au-delà des statistiques offensives, Josh Hart a été un élément moteur pour New York. Son coach, Mike Brown, n'a pas tardé à lui faire un éloge appuyé : "Il fait tellement de petites choses qui n'apparaissent pas dans le compte rendu du match. Évidemment, il a bien tiré ce soir. Mais il apporte bien plus que ça, à commencer par la polyvalence dont il fait preuve en défense." L'arrière des Knicks a effectivement été décisif dans le périmètre défensif avec 4 rebonds, 2 contres et une présence importante.

Généreux, l'ancien de Villanova a aussi su donner le ballon au moment où il le fallait. Avec 7 passes, il fait mieux que le cinq titulaire de Cleveland réuni sur cet aspect du jeu. Hart est un joueur taillé pour le collectif, dont Brown connaît les capacités et la faculté à avoir une énergie contagieuse :

"Il est tellement décisif dans son rôle de lien entre les joueurs que je dois sans doute lui laisser plus de liberté qu'à n'importe qui d'autre. Je dois le laisser être lui-même et ne pas lui mettre des bâtons dans les roues."

Josh Hart tentera de remettre ça dans la nuit de samedi à dimanche, 2h, heure française, pour la troisième confrontation entre New York et Cleveland.