Histoire folle : Lindy Waters doit absolument éviter l’eau pour fuir une malédiction

En traînant sur Reddit, on est tombé sur quelque chose de totalement fou. Pas une histoire, mais une sorte de malédiction, racontée par The Majestic Yeti, en marge de l'arrivée a priori totalement anecdotique de Lindy Waters III à Detroit, après un trade en provenance de Golden State.

Lindy Waters - son nom de famille est important, vous le verrez - est devenu le 4e joueur d'origine amérindienne à porter le maillot des Pistons dans l'histoire. Si le désormais ex-joueur des Warriors s'est renseigné sur ce qu'il est advenu des trois autres, il risque de ne plus sortir de chez lui, ou en tout cas d'éviter à tout prix la proximité de l'eau et des surfaces aquatiques...

Les trois Native-Americans passés avant lui par la franchise du Michigan sont tous morts jeunes et, plus fou, chacun de leur décès a un rapport direct avec... l'eau. C'est là qu'on se dit que Waters est plutôt mal-nommé pour faire face à ce type de malédiction. Bref...

Le premier, c'est Phil Jordon, célèbre pour avoir manqué le match à 100 points de Wilt Chamberlain alors qu'il jouait pour les Knicks, parce qu'il était grippé ou, selon les théories, en train de se remettre d'une cuite. Jordon, qui avait des origines Wailaki et Nomlaki, est le premier joueur d'origine amérindienne à avoir évolué en NBA. Trois ans après les 100 points de Chamberlain, Phil Jordon se trouve avec quatre personnes sur le détroit de Puget, dans l'état de Washington. Leur embarcation connaît un accident et le corps de Jordon, mort par noyade, est retrouvé 20 jours plus tard.

Le deuxième, c'est Sonny Dove, dont la mère faisait partie de la tribu Mashpee Wampanoag. Les Pistons l'ont drafté en 1967 avec le 4e pick, juste devant un certain Walt Frazier. Sa carrière en NBA a pris fin après un accident de vélo, mais ce n'est pas là qu'il a trouvé la mort. Quelques années après sa retraite contrainte, reconverti en chauffeur de taxi, Dove a par mégarde conduit son véhicule vers l'extrémité d'un pont levis et l'a plongé dans le canal Gowanus, à Brooklyn. Il est mort des suites de ses blessures quelques jours plus tard.

Le troisième est sans doute le plus connu. Bison Dele, ancien joueur des Bulls, qui a passé le plus gros de sa carrière NBA en tant que Brian Williams, était d'origine Cherokee et a passé ses trois dernières saisons en NBA avec les Pistons, dont il était le joueur le mieux payé. Retraité à 30 ans alors qu'il lui restait 5 ans de contrat, Dele choisit l'aventure et part en 2002 avec sa compagne, son frère et un skipper, pour une escapade dans l'océan Pacifique. Il a 33 ans lorsqu'il disparaît en mer, très vraisemblablement tué par son frère, seul survivant du voyage, et que tous les éléments de l'enquête accusaient avant qu'il ne se suicide.

Voilà, voilà... On espère que la malédiction ne frappera pas Lindy Waters III, auquel on déconseille fortement toute escapade maritime, tout plongeon dans une piscine et même tout risque inconsidéré dans sa douche ou dans son bain.