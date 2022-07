Donovan Mitchell, les Knicks ont six potentiels concurrents pour un trade

Au-delà des New York Knicks et du Miami Heat, de nombreuses franchises se sont intéressées à Donovan Mitchell.

Depuis que Donovan Mitchell a rejoint le marché des transferts, l’écrasante majorité des rumeurs se concentre sur les New York Knicks. Mais d’autres équipes sont également intéressées par l’arrière du Utah Jazz. Au total, sept franchises sont sur le dossier ou l’ont été.

Le bruit court depuis déjà plusieurs années que Mitchell finira tôt ou tard par jouer pour les Knicks. Sa draft ne remonte pourtant qu’à 2017, mais c’est comme si le bourdonnement avait toujours été là. Aujourd’hui, le fait que le Jazz soit prêt à s’en séparer l’a considérablement amplifié.

Effectivement, New York aurait bien l’avantage sur ce dossier. Au-delà de leur grand intérêt, ils disposent des assets idéaux pour monter un trade. Leurs jeunes et leurs picks devraient, en théorie, faire le bonheur de Danny Ainge pour son projet de reconstruction.

Pourtant, les deux camps avancent lentement et sont encore loin d’un quelconque accord, d’après Shams Charania de The Athletic. Utah a l’intention d’y aller tout en douceur — à l’image des Nets avec Kevin Durant — afin d’obtenir la meilleure contrepartie possible. Il n’y a aucune urgence et le front office tient à faire les choses bien.

Avant d’accepter la moindre offre, Ainge compte bien parler à plusieurs équipes. Élargir le nombre de potentiels partenaires de transfert lui permettra de mieux connaître le marché et de faire monter les enchères. Les Knicks restent la piste privilégiée, mais ils ne disposent évidemment d’aucune sorte d’exclusivité dans les négociations.

Le Miami Heat, notamment, fait partie des franchises avec lesquelles le Jazz discute. L’intérêt des finalistes de conférence ne date pas d’hier, lui non plus. Ils semblent prêts à transformer leur effectif par un gros transfert et préparent déjà le terrain pour rendre cela possible.

Cinq autres équipes intéressées par Donovan Mitchell

Au-delà des pistes New York et Miami, les plus fréquemment évoquées, cinq autres équipes auraient témoigné leur intérêt pour Mitchell. Les Hawks, Hornets, Kings, Raptors et Wizards ont contacté Utah.

Il est probable que certaines de ces pistes, notamment Atlanta où vient d’arriver Dejounte Murray, soient une impasse. Néanmoins, le marché pour Donovan Mitchell semble large. Nous ne sommes pas à l’abri d’une surprise.

Les attentes du front office du Jazz sont extrêmement élevées. La franchise a conscience que l’opportunité de récupérer un All-Star de 25 ans ne se présente pratiquement jamais. En 39 matches de playoffs, Mitchell affiche des moyennes de 28,3 points, 4,9 rebonds et 4,7 passes. Le tout à 43,1% au tir et 36,9% à trois points. Des chiffres qui parlent pour lui et sa valeur.

Aucun transfert ne semble, pour le moment, sur le point de se matérialiser. Mitchell, lui, reste patient. Ce n’est pas lui qui a demandé à quitter Salt Lake City, d’après Charania. Il vit alors cet été comme tous les autres, entre ses entrainements et ses proches, en attendant de savoir ce que lui réserve la saison à venir.

Le Jazz très gourmand grâce à la patience de Donovan Mitchell ?