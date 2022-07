Les Knicks gardent la main sur le dossier Donovan Mitchell

Malgré la concurrence, les New York Knicks restent la destination la plus probable de Donovan Mitchell en cas de trade.

Qui ne voudrait pas d’un triple All-Star de seulement 25 ans ? Donovan Mitchell est actuellement l’un des joueurs les plus convoités du marché et intéresse plusieurs franchises. Les New York Knicks restent toutefois, au moins en apparence, les plus motivés.

Danny Ainge et le Utah Jazz discutent aujourd’hui avec plusieurs potentiels partenaires de trade. Les Brooklyn Nets, qui n’ont toujours pas transféré Kevin Durant, surveillent l’évolution de la situation. Le Miami Heat, de son côté, cherche à accumuler des picks pour faire une offre à la hauteur de leur cible. Le champ des possibles est relativement large.

Les Knicks, contrairement à leurs habitudes, n’agissent pas dans la précipitation. Et ils gardent pourtant l’avantage sur le dossier. D’après Steve Popper de Newsday, ils restent clairement la destination la plus probable pour Mitchell en cas de trade.

Depuis le début, New York apparaît comme la franchise la plus motivée et en meilleure position pour récupérer l’arrière. La suite logique de rumeurs qui persistent depuis plusieurs années. Le front office de Leon Rose ne tremble pas. Il serait assez confiant sur cette affaire et entend même conserver RJ Barrett dans le transfert.

Tout sera certainement une question de picks. Selon les dernières rumeurs, le Jazz en attendrait entre 6 et 8 pour entamer les négociations. Un chiffre, calqué sur ce que Utah a reçu en échange de Rudy Gobert, qui semble presque irréaliste. Les Knicks, eux, n’ont apparemment pas l’intention de dépasser les cinq. Voilà le point de tension qu'il faudra démêler.

Aucun des deux camps ne s’emballe pour le moment. Cependant, New York est certainement plus pressé d’avancer dans les négociations compte tenu des enjeux. Tous les insiders sont confiants sur le fait que les discussions entre les deux franchises reprendront et Leon Rose devrait être celui qui envoie le premier message. Tout ne tient finalement qu’à une seule question : jusqu’où sera-t-il prêt à aller cette fois-ci ?

Donovan Mitchell est-il un franchise player ?