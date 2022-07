Le Heat se prépare pour un trade de Kevin Durant ou Donovan Mitchell

Finalistes NBA en 2020, finalistes de conférence en 2022, le Miami Heat n’est jamais très loin de son objectif. La franchise fait partie des contenders chaque saison depuis la signature de Jimmy Butler. Alors, pour passer le dernier cap et atteindre son but, elle aimerait faire venir une nouvelle star dans l’effectif : Kevin Durant ou Donovan Mitchell.

Pour cela, le Heat est apparemment prêt à faire de grands sacrifices. Il chercherait actuellement à accumuler des picks pour renforcer leur package, d’après le journaliste Marc Stein. Un moyen d’augmenter leurs chances de récupérer l’une de leurs cibles.

Miami espère centrer son offre sur Tyler Herro, Duncan Robinson et des tours de draft. Si les Nets leur ont déjà fait comprendre qu’ils attendaient un All-Star en retour de Durant, Mitchell est sans doute plus accessible. Le Jazz, qui semble partir en totale reconstruction, recherche probablement un maximum de picks pour son nouveau projet.

Depuis le début de l’été, la franchise floridienne est mentionnée sur de nombreux dossiers. Il apparait évident, à ce stade, qu’elle est prête à faire un gros coup pour renforcer son effectif. Il faut s’attendre à beaucoup de mouvement de la part de Pat Riley et de son front office.

Le Heat en action pour monter un trade XXL ?

Kevin Durant et Donovan Mitchell, des renforts de rêve pour le Heat

Kevin Durant serait sans doute l’ajout parfait. À bientôt 34 ans, le "Slim Reaper" sort d’une saison très réussie sur le plan individuel, comme à son habitude. Il affiche des moyennes de 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes, à 51,8 % au tir et 38,3 % à trois points sur celle-ci. L’ailier est l’un des trois seuls joueurs à marquer autant avec une telle efficacité, avec Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Il est de très loin le meilleur élément disponible sur le marché.

Les Nets attendent cependant un package historique en échange de leur franchise player. Récupérer KD est un immense challenge, peut-être même hors de portée de Miami — en haut de la liste de ses destinations préférées. Brooklyn n’agit absolument pas dans l’urgence, quitte à commencer la saison avec Durant dans l’effectif, tandis que le Heat opère sur le court terme.

Donovan Mitchell est évidemment un scoreur moins efficace. Il n’a d’ailleurs pas à en rougir, c’est très probablement le cas de la totalité des joueurs de la ligue. L’arrière a cependant l’avantage de la jeunesse et reste une option très intéressante dans l’immédiat.

Auréolé de trois sélections au All-Star Game à tout juste 25 ans, Mitchell est indéniablement une star de la NBA. Il a déjà participé à cinq campagnes de playoffs, lors desquelles il a prouvé sa valeur en tant que première option offensive. 2020 et 2021, en particulier, ont marqué les esprits.

Sur ses 39 matches en postseason, l’arrière affiche des moyennes de 28,3 points, 4,9 rebonds et 4,7 passes, à 43,1 % au tir et 36,9 % à trois points. Des chiffres que seuls sept autres joueurs ont atteints au même âge, dont Michael Jordan et LeBron James. Sa défense est sans doute sa plus grande faille, mais cela serait moins gênant à Miami avec Jimmy Butler et Bam Adebayo.

Utah s’attend également à un retour massif en échange de sa jeune star. Surtout après avoir tradé Rudy Gobert contre un nombre de picks qui frôle l’indécence. Ces demandes apparaissent toutefois plus réalistes pour le Heat. Il sera certainement plus enclin à sacrifier tous ses tours de draft plutôt qu’un All-Star.

La question sera de voir jusqu’où peut aller le front office et s’il peut, d’une manière ou d’une autre, monter une offre suffisamment convaincante. Que ce soit Kevin Durant ou Donovan Mitchell, l’arrivée d’une star offensive permettrait clairement à l’équipe de passer un cap. On peut donc s’attendre à ce que l’été de Miami prenne une nouvelle tournure très prochainement.

Donovan Mitchell est-il un franchise player ?