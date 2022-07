Les Knicks seraient confiants sur le dossier Donovan Mitchell

Considérés comme les favoris pour récupérer Donovan Mitchell dans un trade, les New York Knicks seraient confiants.

Les New York Knicks attendaient une opportunité de récupérer Donovan Mitchell depuis longtemps. Pourtant, Leon Rose et son front office n’agissent pas dans la précipitation. La franchise garde la tête froide et avance prudemment sur le dossier.

Les Knicks ont déjà posé certaines limites dans les négociations. Ils espèrent se restreindre à 4 ou 5 picks et entendent bien conserver RJ Barrett. Ils seraient même confiants à l’idée de pouvoir réaliser le transfert, et ce sans inclure Barrett dans leur package, d’après Jake Fischer du Bleacher Report.

Le troisième choix de la draft 2019 occupe une place très importante dans le projet new-yorkais. Il sort d’une saison à 20 points et 5,8 rebonds de moyenne, sur des pourcentages relativement faibles. Ses 40,8 % au tir sont le troisième pire taux de réussite pour un joueur à au moins 20 points par match, le seul élément inquiétant de son année.

Le Canadien vient à peine de fêter ses 22 ans et on voit en lui un très grand potentiel. Peut-être même celui d’une future star. À cet égard, Leon Rose a tout intérêt à le conserver pour l’associer à Donovan Mitchell et Jalen Brunson (25 ans). Recruter l’arrière du Jazz est une priorité, mais les Knicks ne le feront pas à n’importe quel prix.

D’ailleurs, tout cela ne dérange pas particulièrement Utah. Si la franchise se lance dans une reconstruction, elle espère préserver une certaine flexibilité financière. RJ Barrett, lui, sera agent libre en 2023 à moins de prochainement signer une extension de contrat. Il devrait demander un salaire conséquent, avec lequel Danny Ainge et le Jazz n’ont pas envie de commencer leur projet.

Le levier de New York est ailleurs, sans doute sur les tours de draft. C’est là que se situe le cœur des négociations. En parallèle de son recrutement, les Knicks tenteront probablement de trouver un nouvel accord avec Barrett s’il revêt une telle importance à leurs yeux.

La suite devrait donc dépendre des sacrifices qu’ils sont prêts à faire. Financièrement en ce qui concerne l’extension de leur joueur et sur le capital draft pour Donovan Mitchell.

