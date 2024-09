Donte DiVincenzo et les Knicks, il y avait un hic…

Envoyé aux Minnesota Timberwolves, l’arrière Donte DiVincenzo a été sacrifié par les New York Knicks pour éviter de futurs problèmes.

Pour récupérer Karl-Anthony Towns en provenance des Minnesota Timberwolves, les New York Knicks ont notamment sacrifié Julius Randle et Donte DiVincenzo. Si le trade de l’intérieur, dans sa dernière année de contrat, n’a pas représenté une surprise, celui de l’arrière a été bien plus étonnant.

A 27 ans, il venait de réaliser une saison de qualité chez les Knicks. Particulièrement intéressant dans le système de Tom Thibodeau, DiVincenzo incarne d’ailleurs un renfort de qualité pour les Wolves. Avec ses qualités à longue distance, il peut même permettre à Minnesota de passer un cap.

Mais pourquoi les Knicks ont-ils accepté de l’intégrer à ce trade ? D’après les informations du journaliste de SNY Ian Begley, New York n’avait initialement pas prévu de l’échanger, mais ont anticipé un éventuel problème avec l’ancien de Villanova.

En effet, avec l’arrivée de Mikal Bridges, le rôle de DiVincenzo aurait certainement évolué. Et il se disait qu’il n’était pas vraiment ravi à l’idée de jouer en sortie de banc. Après la meilleure année de sa carrière, le natif de Newark avait du mal à comprendre cette évolution négative.

Et aux Knicks, il existait donc la crainte de le voir traîner des pieds. Bien évidemment, il peut s’agir d’une simple rumeur pour faire passer la pilule auprès des fans, car Donte DiVincenzo avait réussi à devenir l’un des chouchous du public.

En tout cas, NY a fait le choix de le sacrifier.

