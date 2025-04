Cette nuit se tient la Draft WNBA 2025, qui va marquer l'arrivée dans la ligue de l'un des plus grands talents du basket américain en la personne de Paige Bueckers. La Française Dominique Malonga devrait également devenir la joueuse tricolore sélectionnée le plus haut dans une Draft traditionnelle (Isabelle Fijalkowski avait rejoint la WNBA dans une Draft dite d'élite en 1997).

Mardi après-midi, on consacrera un podcast à cette Draft WNBA 2025 sur la chaîne BasketSession/Reverse ! En attendant, vous pouvez la suivre en live sur la chaîne Twitch de Swish Swish, avec Ghislain et Florian.

📺Lundi, aura lieu la Draft #WNBAPicks Pour vous accompagner, @GhislainClement et @MysticsBe seront présents en live pour découvrir en direct les choix de nos franchises préférées. Prise d'antenne lundi à minuit 30 sur https://t.co/3oksTopSKn — Swish Swish (@_SwishSwish_) April 11, 2025

Paige Bueckers (UConn) - Arrière

Pronostic : drafté avec le 1st pick, par les Dallas Wings

The elephant in the room. L'incontournable. Un talent générationnel, comme on dit de nos jours. Dans la classe de high school 2020, où figurent d'autres joueuses qui ont déjà commencé à marquer la WNBA de leur empreinte, comme Caitlin Clark, Angel Reese ou Cameron Brink, dites vous que Paige Bueckers est initialement la plus attendue de toutes.

Le talent étourdissant de Clark, devenue une superstar absolue avant même d'arriver chez les pros, les records au rebond de Reese, et ce que l'on a entrevu chez Brink avant sa blessure, ont mis une certaine pression sur les épaules de Bueckers. La star de UConn va débarquer dans la ligue avec l'étiquette de championne NCAA, elle qui est restée une année supplémentaire pour accomplir cette mission. Sur le papier, elle a tout pour être imperméable à ladite pression.

Paige Bueckers est une playmaker d'élite, à la fois grâce à son scoring complet, sa maîtrise du pick and roll, sa faculté à servir les autres, mais aussi un niveau défensif élevé. Incroyablement adroite et efficace tout au long de sa carrière universitaire, la native du Minnesota arrive en WNBA avec une panoplie très étendue, un leadership déjà éprouvé et des références.

Sauf cataclysme, Dallas, en quête de reconstruction après le départ de Satou Sabally vers Phoenix, va la drafter avec le 1st pick. Le backcourt avec Arike Ogunbowale, pétard ambulant sur le plan offensif, s'annonce prometteur.

Dominique Malonga (ASVEL) - Intérieure

Pronostic : draftée avec le pick n°3, par les Washington Mystics

La joueuse de l'ASVEL est généralement annoncée entre la 2e et la 5e place, rarement plus bas. Si elle est déjà intéressante de par ses qualités athlétiques et sa dissuasion près du cercle, c'est sur son potentiel que va surtout miser la franchise qui la draftera. On ne sait pas encore si l'internationale française viendra dès cette année en WNBA ou si elle va d'abord chercher à conquérir l'Europe. Dans tous les cas, il lui faudra du temps de jeu et de la répétition à haut niveau.

Dans son arsenal, l'ancienne joueuse de Tarbes, 1,98m sous la toise, possède des qualités de course et de déplacement assez sidérantes. Face aux paniers, elle est capable de s'exprimer, même si elle sera challengée sur les prises à deux et mise au défi d'être une passeuse efficace au poste. A seulement 19 ans, Malonga - dont le bagage va au-delà de sa simple capacité à dunker - a un bel avenir devant elle s'il lui est permis de s'épanouir au bon endroit et dans les bonnes conditions. La native de Yaoundé est en tout cas une jeune femme mature et intelligente, avec mine de rien une expérience du niveau professionnel que la plupart des autres joueuses de cette cuvée n'ont pas.

Sauf surprise, elle sera la Française draftée le plus haut dans l'histoire de la WNBA. Pourquoi pas à Washington, en #3, dans une équipe qui est pleine restructuration et dispose des picks 3, 4 et 6 ? Ce peut aussi être à Seattle, avec le pick 2.

Te-Hina PaoPao (South Carolina) - Arrière

Pronostic : draftée avec le pick n°10, par le Chicago Sky

En 2024, Te-Hina Paopao a pris la décision de quitter Oregon, où elle était l'une des fers de lance et la dernière survivante du Fab Five de lycéennes censées assurer la relève de Sabrina Ionescu. Aller à South Carolina a été un choix très intelligent, puisqu'elle a été la meneuse titulaire d'une équipe qui a été championne NCAA, puis finaliste contre les Huskies de Paige Bueckers.

Si elle n'a pas le même plafond théorique que d'autres joueuses plus attendues, Paopao est extrêmement solide, avec une capacité à shooter efficacement à 3 points, une vraie dureté défensive et une capacité à se muer en tueuse lorsque la situation l'exige. Une équipe comme Chicago, qui dispose des picks #10 et #11, serait bien inspirée de l'ajouter à son roster, en back up de Courtney Vandersloot, que l'on imagine en mentor parfaite pour la Californienne de naissance.

Hailey Van Lith (TCU) - Arrière

Pronostic : draftée avec le pick n°6, par les Washington Mystics

Comme Paige Bueckers, qu'elle a fréquenté avec Team USA chez les jeunes, "HVL" a passé une saison supplémentaire à la fac pour ne pas rester sur une mauvaise expérience. A LSU, chez les champions en titre, l'arrière qui excelle également en 3x3 grâce à son moteur (elle a décroché le bronze à Paris) n'était pas épanouie et a rejoint la fac de TCU, où on a retrouvé la dynamiteuse qu'elle était à Louisville au début de son cursus.

Protégée de Kobe Bryant, qui était venu plusieurs fois la voir jouer en high school dans l'état de Washington, Hailey Van Lith a fait remonter sa cote grâce à un excellent Tournoi NCAA avec sa nouvelle équipe. Avec son mental de fer, Van Lith peut tour à tour marquer des paniers durs et clutch, mais aussi utiliser sa pugnacité pour arracher des ballons ou gêner défensivement des adversaires.

Elle semble souvent jouer "au-dessus de sa taille", ce qui sera un argument pour convaincre une franchise de l'ajouter à sa rotation. Van Lith s'appuie sur une flamme intérieure et une palette technique qui permettent d'entrevoir une belle carrière professionnelle. Washington ou Connecticut, avec les picks 6 ou 7, seraient bien inspirés de lui faire confiance, par exemple.

Sonia Citron (Notre Dame) - forward

Pronostic : draftée avec le pick n°2, par le Seattle Storm

L'ailier de Notre Dame n'est pas la plus connue du grand public, ne serait-ce que dans son équipe, mais elle est l'une des forwards les plus polyvalentes de cette cuvée, avec une capacité à défendre sur plusieurs postes et à apporter du liant avec sa panoplie complète. Citron tire à 3 points et sait faire le sale boulot, ce qui semble être tout indiqué pour une équipe comme Seattle, qui dispose du pick n°2 et a des ambitions encore assez élevées malgré le remaniement d'effectif.

Avec Skylar Diggins-Smith, Gabby Williams et Nneka Ogwumike, il y a déjà du beau monde, mais le Storm a souvent montré par le passé qu'il était possible pour des rookies de devenir rapidement des role players très estimables. C'est ce que pourrait être Sonia Citron à l'avenir. Si ce n'est pas avec le Storm, ce sera ailleurs, au sein d'une franchise qui voudra tabler sur sa polyvalence et sur le pédigré Notre Dame, toujours très recherché en WNBA.