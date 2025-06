On espérait cinq joueurs français au 1er tour pour battre un nouveau record. Le contingent tricolore a toutes les chances d'être au complet en NBA au terme de la Draft NBA 2025, mais ce sont "seulement" trois Frenchies qui ont été appelés sur scène par Adam Silver cette nuit : Noa Essengue, Joan Beringer et Nolan Traoré.

Draft 2025 : Tous les picks du 1er tour

Noa Essengue : 12e pick aux Chicago Bulls

Le 2e plus jeune joueur de cette classe de Draft va débuter sa carrière en NBA à Chicago. Si les Bulls se décident enfin à passer à un projet qui tourne autour des jeunes, sans véritable pression de terminer dans le top 10, l'ailier français a des chances d'être impliqué dans l'opération et de briller. Essengue est un ailier moderne, avec de grosses qualités athlétique et une vraie polyvalence, qui a cité Pascal Siakam, Scottie Barnes et Kawhi Leonard comme objectifs et points de comparaison potentiels.

Joan Beringer : 17e pick aux Minnesota Timberwolves

Le talent brut du jeune intérieur français, qui rappelons-le n'a commencé le basket de manière organisé qu'en 2021, aura droit normalement à un mentoring particulier, en français et avec le quadruple Defensive Player of the Year, Rudy Gobert. C'est justement pour ce qu'il est déjà capable de montrer en défense, notamment dans la dissuasion et la protection de cercle, que la cote de Beringer est montée en flèche ces dernières semaines.

En conf call, Joan Beringer a déclaré : "Je vais vous donner tout ce que j'ai : mon énergie, ma défense... Je veux progresser pour devenir le meilleur et je suis ravi d'avoir la chance de joue I will give everything for you. I will give my energy, my defense and I want to improve to be the best ... I’m very happy to have the chance to play for Minnesota.”

Your newest Timberwolf: 18 year old French center Joan Beringer. 6'11” without shoes, 7'4.50'' wingspan. They draft him at pick #17 to learn and develop behind fellow Frenchman Rudy Gobert. It’s a great situation for him with a tremendous tutor. You can understand the vision. pic.twitter.com/NfcGKrBb7D — John Meyer (@meyerNBA) June 26, 2025

Nolan Traoré : 19e pick aux Brooklyn Nets

On avait senti ce mariage entre le meneur de Saint-Quentin et Brooklyn, avec son coach Jordi Fernandez, forcément ouvert aux talents internationaux. On aurait aimé qu'un autre meneur/arrière ne soit pas drafté avant lui (Egor Demin) pour être sûr que les Nets croient en lui et ont envie de l'intégrer dès à présent à leur projet de reconstruction, mais les signaux sont plutôt positifs pour celui qui était un temps annoncé top 5 incontournable de cette Draft 2025. Traoré n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain et on espère qu'il aura l'occasion de faire regretter cette chute à ceux qui y ont contribué par leur analyse.