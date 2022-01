Draymond Green est peut-être le coéquipier qui a le plus soutenu Klay Thompson pendant ces deux longues saisons blanches. Que ce soit en passant le voir à l'improviste pour jouer aux dominos (et lui piquer du fric) ou simplement participer à sa rééducation, Green a aidé son camarade à tenir le coup jusqu'à cette fameuse nuit dernière où il a enfin refoulé le parquet.

Draymond Green n'aurait d'ailleurs pas dû être de la fête. Blessé au mollet gauche, l'intérieur des Warriors devait être mis au repos. On connaît tous le caractère têtu de l'animal et il l'a montré à nouveau dimanche. Green voulait pouvoir dire qu'il avait participé au match du comeback de Klay Thompson. Du coup, avec l'accord de Steve Kerr, il a été titularisé et était donc sur le terrain au moment du coup d'envoi.

Pour ne pas risquer d'aggraver sa blessure, le bougre a passé 7 secondes sur le terrain avant d'aller faire faute sur Darius Garland et d'aller se rasseoir, puis se rhabiller pour le reste de la rencontre.

