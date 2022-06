Draymond Green a vécu les All-Defensive Teams comme un affront…

Draymond Green a longtemps incarné l'un des favoris pour le trophée de meilleur défenseur de l'année. Mais en raison de ses blessures, l'intérieur des Golden State Warriors a perdu du crédit auprès des votants. Avec "seulement" 46 matches disputés en saison régulière, le joueur de 32 ans a logiquement chuté dans les résultats.

Et cette logique a aussi eu un impact sur les votes pour les All-Defensive Teams. Ainsi, l'Américain a figuré dans la deuxième équipe. Dans la première, on retrouve notamment Marcus Smart (Boston Celtics), Rudy Gobert (Utah Jazz), Mikal Bridges (Phoenix Suns), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) et Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies).

Un choix vécu comme un affront par Green.

"Pour moi, c'est un affront. Quand je regarde la première équipe, je ne suis pas sûr de pouvoir identifier cinq gars qui ont eu une meilleure saison défensive que moi. Et il n'y a pas le moindre critère à ce sujet (sur les matches disputés, ndlr). Si vous deviez jouer un certain nombre de matches, alors je serais un idiot en disant cela. Je pense qu'il serait difficile pour quelqu'un de me montrer une meilleure défense que la mienne. Encore moins venant de 5 gars différents. C'est plus un affront pour moi qu'autre chose. J'ai été un peu choqué quand j'ai appris les résultats", a avoué Draymond Green face à la presse.

Sans incarner un critère officiel, le nombre de matches disputés a clairement joué un rôle dans ce scrutin. Avec 20 rencontres en plus, le cadre des Warriors s'imposait comme un choix évident dans le premier cinq.

Draymond explique pourquoi KD a fait une erreur en quittant les Warriors