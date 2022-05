Les cinq défensifs révélés, Rudy Gobert incontournable

Troisième du classement du meilleur défenseur de l'année, Rudy Gobert continue de voir ses prouesses en la matière récompensées pour garnir son armoire à trophée. Le Français, qui disputera bien l'Eurobasket 2022 avec les Bleus, a appris vendredi qu'il était sélectionné dans le meilleur cinq défensif de la NBA cette saison.

C'est la sixième fois de suite depuis 2017 que le pivot du Jazz reçoit cet honneur, ce qui l'aidera un peu plus à cimenter sa place dans la légende des grands défenseurs de l'histoire de la ligue. A ses côtés, on retrouve évidemment Marcus Smart, qui l'a privé d'une quatrième couronne de Defensive Player of the Year, Mikal Bridges, son dauphin, mais aussi Giannis Antetokounmpo et Jaren Jackson Jr.

Pour le deuxième cinq, on imagine que Draymond Green doit être un peu frustré de ne pas être un cran plus haut, mais malgré sa superbe saison l'intérieur des Warriors a manqué beaucoup de matches. Il est accompagné par Matisse Thybulle, Jrue Holiday, Bam Adebayo et Robert Williams III. Seul ces deux derniers sont encore présents dans les playoffs à l'Est et s'affrontent en finale de Conférence.

On n'aimerait clairement pas devoir attaquer contre l'une de ces deux équipes, assez terrifiantes en termes de longueur, d'intensité et de qualités athlétiques et cérébrales lorsqu'il s'agit de la chose défensive !

2021-22 NBA All-Defensive teams: First team: Giannis Antetokounmpo, Mikal Bridges, Rudy Gobert, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart Second team: Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Matisse Thybulle, Robert Williams III — Shams Charania (@ShamsCharania) May 21, 2022

Rudy Gobert à l'Euro avec les Bleus, en voilà une bonne nouvelle !