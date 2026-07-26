Draymond Green a fait son maximum pour tenter de recruter LeBron James cet été. Pour favoriser les chances des Golden State Warriors, l'intérieur a décliné sa "player option" à 27,7 millions de dollars au début de la Free Agency.

Par la suite, on sait que le vétéran a joué les VRP de luxe pour essayer de convaincre le King. Une opération séduction qui a finalement échoué. Au terme d'une longue réflexion, LBJ a finalement pris la direction des Philadelphia Sixers.

Et désormais, les Warriors doivent régler le cas Green. Sans surprise, les deux parties devraient rapidement s'entendre. Golden State devrait offrir à leur légende un deal pour un montant proche des 28 millions de dollars, selon les informations du média The Athletic.

Bien évidemment, il s'agit d'une gestion logique. Le natif de Saginaw a uniquement décliné son option pour permettre à son équipe de se mêler à la lutte pour James. Après l'échec connu sur ce dossier, il est normal de voir les Warriors lui proposer une offre similaire.

Il sera tout de même intéressant de connaître la durée du prochain bail de Draymond Green. A 36 ans, il se rapproche doucement de la fin de sa carrière.

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