Haslem détruit Draymond Green après son accusation dans l’affaire Adebayo-Herro

Draymond Green a accusé Udonis Haslem d'hypocrisie après l'affaire Adebayo-Herro. La réponse de la légende du Heat a été immédiate et violente !

L'altercation présumée entre Bam Adebayo et Tyler Herro est en train de provoquer des secousses bien au-delà de Miami et Milwaukee. Udonis Haslem et Draymond Green ont relancé leur vieille rivalité, avec un échange particulièrement tendu autour de la façon dont chacun juge les violences entre coéquipiers.

Tout est parti d'une sortie de Draymond Green dans son podcast. Le vétéran des Golden State Warriors a directement interpellé Udonis Haslem après l'incident qui aurait opposé Bam Adebayo à Tyler Herro à Las Vegas.

Selon les informations rapportées autour de cette affaire, Adebayo aurait frappé Herro au visage après l'avoir confronté au sujet de critiques que l'arrière aurait formulées sur les réseaux sociaux. Une situation qui a immédiatement rappelé à Draymond Green son propre épisode avec Jordan Poole en 2022.

À l'époque, Green avait frappé violemment son jeune coéquipier pendant un entraînement des Warriors. Udonis Haslem avait alors été particulièrement critique à son égard.

Draymond Green a donc décidé de renvoyer Haslem à ses propres paroles. Son argument est simple : puisqu'Haslem avait condamné son comportement avec autant de force, il devrait aujourd'hui appliquer exactement les mêmes standards à Bam Adebayo, avec lequel il a partagé le vestiaire pendant plusieurs saisons.

Green a également insisté sur la proximité de l'ancien capitaine du Heat avec Adebayo et Herro, deux joueurs qu'il a accompagnés et conseillés durant leur carrière à Miami. À ses yeux, le silence ou la clémence de Haslem envers Bam serait donc la preuve d'un double standard.

Une attaque qui n'est pas restée sans réponse

Udonis Haslem a répliqué avec un long message sur X dans lequel il a directement ciblé Draymond Green, lui reprochant notamment son attitude de provocateur et son comportement avec Jordan Poole. Haslem a surtout renvoyé le joueur des Warriors à la violence de ce coup porté en 2022, estimant que Green était mal placé pour donner des leçons sur ce type de situation. Morceaux choisis :

« @Money23Green Je vois que certaines choses ne changent pas. lol. T’étais sur des conneries de loser il y a quatre ans quand t’as balancé un crochet à Jordan Poole et t’es sur des conneries de loser maintenant. Si tu penses qu'avec ton gros cul de 32 ans, et 3 ou 4 bagues à l’époque, balancer un crochet sur un Jordan Poole de 23 ans c’est la même chose alors t’es encore plus déconnecté de la réalité que je pensais. (...) D’abord, Bam a 28 ans. Tyler a 26 ans. Aucun des deux n’a encore tout compris. (...) Tous ceux qui connaissent Bam savent qu’il est fort comme un ours. S’il avait déchargé sur Tyler à 100 % c’était fini. (...) J’te kiffe pas vraiment et je pense que tu le sais donc je ne te mentionnerai plus. C’est toi qui m’as embarqué là-dedans et je suis retraité et hors du coup. Je te conseille de laisser couler parce que je ne distribue plus de laissez-passer ! »

Le clash prend d'autant plus d'ampleur que les deux hommes traînent déjà un vieux contentieux. Draymond Green a également rappelé que Haslem avait lui-même failli en venir aux mains avec Jimmy Butler lorsqu'ils évoluaient ensemble à Miami, afin de remettre en cause sa position morale.

Au fond, cette nouvelle guerre dépasse presque l'incident entre Adebayo et Herro. Elle pose une question simple : les anciens joueurs sont-ils capables de juger leurs proches avec la même sévérité que leurs rivaux ?

Draymond Green estime que non. Udonis Haslem, lui, considère surtout que Green reste le dernier homme à pouvoir donner des leçons sur le sujet. Et vu l'historique entre les deux, il serait étonnant que cet échange en reste là...

Davion Mitchell chambre Tyler Herro après la bagarre avec BAM